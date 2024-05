Avis aux médias - Le gouvernement du Canada et Parcs Canada organisent une cérémonie d'inauguration des travaux pour célébrer le début de la construction du centre d'administration et d'accueil de l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur





NIPIGON, ON, le 2 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay- Supérieur-Nord, participera à la cérémonie d'inauguration des travaux de construction du Centre d'administration et d'accueil des visiteurs de l'aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur.

Il s'agira du tout premier bâtiment carboneutre certifié Maison Passive Plus de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 4 mai 2024



Heure : L'événement débutera à 10 h (HAE)



Lieu : La marina de Nipigon

3, 3rd Street

Nipigon (Ontario)

