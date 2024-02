Huawei lance des livres blancs pour accélérer la transformation intelligente des services publics





BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Au MWC Barcelona 2024, Huawei a lancé le livre blanc sur la transformation intelligente des services publics, la solution National Cloud 2.0 et le livre blanc sur la numérisation de l'administration fiscale lors du sommet autour du thème « Leading Infrastructure to Accelerate Public Services Intelligence » (Des infrastructures de pointe pour accélérer l'intelligence des services publics). Huawei a également discuté des tendances de la transformation numérique et intelligente et des stratégies de développement avec ses clients et ses partenaires de l'industrie, et a partagé plusieurs histoires de réussite en matière de transformation.

La transformation numérique et intelligente fait désormais l'objet d'un consensus parmi les pays du monde entier. Les gouvernements devraient renforcer le développement de l'infrastructure numérique afin de mettre en place des services numériques inclusifs et équitables, et de fournir des moteurs à l'économie numérique. Wind Li, directeur général de l'unité Global Public Sector chez Huawei, a déclaré : « La transformation numérique de l'administration est un parcours de longue haleine qui nécessite une approche systématique. En tant que fournisseur leader mondial d'infrastructures et de solutions TIC, Huawei se concentre sur la stratégie « un cloud + un réseau », pour aider les gouvernements à mettre en place une infrastructure numérique pour les services publics, et à atteindre une excellente gouvernance, une économie plus dynamique et de meilleures conditions de vie. »

Les nombreuses années d'expérience de Huawei au service de plus de 700 villes dans plus de 100 pays et régions l'ont conduit à lancer le livre blanc sur la transformation intelligente des services publics lors du sommet. Hong-Eng Koh, directeur scientifique mondial du secteur des services publics de Huawei, a déclaré : « L'architecture intelligente de la transformation se compose de plusieurs couches, telles que la détection intelligente, la connectivité intelligente, la fondation intelligente, la plateforme intelligente, le modèle de fondation de l'IA, le grand modèle de l'IA et l'application intelligente. Elle contribuera à fournir des services publics plus inclusifs et axés sur les individus, à promouvoir la collaboration et la proactivité, à offrir un accès plus équitable à des soins de santé intelligents, à une éducation intelligente et à répondre encore plus rapidement aux situations d'urgence. »

Avec l'utilisation croissante de technologies innovantes telles que l'IA générative, Huawei a lancé la solution « National Cloud 2.0 ». Huawei se réjouit d'aider les gouvernements nationaux et régionaux à réaliser plus rapidement une transformation numérique et intelligente grâce à une infrastructure cloud fiable, à des services cloud de pointe et à un savoir-faire industriel étendu.

Huawei croit en la vision d'« accélérer la transformation intelligente des services publics pour promouvoir une société cognitive », et aide les gouvernements et les secteurs publics du monde entier à réaliser leur transformation numérique et intelligente, permettant à chacun de bénéficier des fruits du développement apportés par l'économie numérique.

