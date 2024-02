Zcube lance l'édition 2024 d'Open Accelerator, un programme international d'accélération destiné aux startups des sciences de la vie et axé sur la santé des femmes et la Femtech





Zcube - Zambon Research Venture annonce la cinquième édition d'Open Accelerator, le programme international d'accélération pour les start-ups innovantes à fort potentiel dans le domaine des sciences de la vie. À partir de cette année, le programme se focalisera sur le secteur de la Femtech et adoptera un nouveau format. Cette initiative, l'une des premières à l'échelle internationale en termes de concentration et de capital investi, invite les start-ups et les idées entrepreneuriales visant à développer des produits et des services pour répondre à des besoins médicaux majeurs et améliorer la santé et le bien-être des femmes. Les domaines thérapeutiques ciblés comprennent la gynécologie, la santé cardiovasculaire, l'oncologie, la santé sexuelle, l'endocrinologie, la gastroentérologie, la nutrition, les troubles auto-immuns, la santé mentale, la neurologie, la santé reproductive, et bien plus encore.

L'appel à candidatures débutera le vendredi 8 mars 2024, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, et sera en vigueur jusqu'au 16 juin. À l'issue du processus de sélection, jusqu'à 5 startups seront retenues pour bénéficier d'un investissement de 100 000 ? chacune, par le biais d'un accord SAFE (Simple Agreement for Future Equity) et elles auront accès à un programme de formation et de mentorat dispensé par des experts dans les domaines de l'investissement, du développement commercial, du capital-risque, de la propriété intellectuelle, des affaires réglementaires et de la commercialisation.

Les jeunes start-ups au potentiel le plus élevé auront également l'occasion d'établir un partenariat avec le groupe Zambon, ce qui stimulera leur phase d'accès au marché et leur positionnement commercial à l'échelle mondiale.

« Nous avons hâte de lancer la cinquième édition d'Open Accelerator ; nous sommes enthousiastes à l'idée de découvrir les entreprises qui peuvent apporter des solutions innovantes pour changer le secteur des sciences de la vie et de la santé des femmes. Le choix de consacrer l'édition 2024 au secteur de la Femtech est intentionnel : travailler dans des domaines inexplorés peut contribuer à créer des avantages pour l'économie mondiale. Comme le soulignent des études récentes, combler cet écart entre les genres est essentiel » ? a déclaré Giovanni Magnaghi, président de Zcube et directeur financier de Zambon ? « Depuis 2016, Open Accelerator nous a permis d'offrir un accès direct au capital et à l'expertise à de nouvelles idées entrepreneuriales prometteuses, grâce à la collaboration avec des partenaires de renom participant à l'écosystème d'innovation ouverte sur notre campus scientifique, OpenZone, où une partie du programme est hébergée. »

« Les quatre éditions précédentes du programme ont sélectionné 46 start-ups provenant de 23 pays, dont 8 qui ont reçu jusqu'à 100 000 euros chacune en investissement initial. Le lauréat du Distinction Award lors de la dernière édition d'Open Accelerator provient du secteur de la Femtech : Hyivy Health, une start-up canadienne développant un dispositif médical pour la rééducation du plancher pelvien. Fondée en 2019 par l'entrepreneure canadienne Rachel Bartholomew, suite à un diagnostic de cancer du col de l'utérus, Hyivy Health vise à améliorer la norme de soins tant pour les patients que pour les médecins grâce à une approche holistique. Bartholomew, PDG de Hyivy Health, a commenté le lancement de la nouvelle édition d'Open Accelerator : « C'est un tournant pour l'industrie. Open Accelerator est l'un des premiers programmes à entrer dans ce domaine avec des ressources et de réelles opportunités pour les start-ups Femtech à l'échelle mondiale. »

« Open Accelerator valorise l'expérience de Zcube et exprime le mieux notre vision de Zambon en tant qu'entreprise ouverte, où l'innovation ouverte sert de levier de croissance culturelle et entrepreneuriale pour nous et pour l'ensemble du système. » ? a affirmé Elena Zambon, Présidente de Zambon et créatrice d'Open Accelerator ? « La santé des femmes est une priorité fondamentale pour Zambon et une question centrale dans les programmes de santé internationaux : soutenir ces entités et les aider à commercialiser leurs idées entrepreneuriales novatrices est un effort supplémentaire de notre groupe pour innover en matière de guérison et de soins afin d'améliorer la vie des patients. »

La coordination d'Open Accelerator sera assurée par une équipe de professionnels expérimentés dans les sciences de la vie et le capital-risque, dont Federica Destro, gestionnaire de l'innovation externe et de la communauté chez Zcube, Vittoria Pavoncello, spécialiste en repérage technologique et investissement chez Zcube, Michele Gaiotto, PDG de HTH et conseiller de Zcube, et Marco Gullà, associé en investissement chez HTH.

