Regula franchit le cap remarquable des 100 millions d'utilisateurs en ligne à travers le monde





L'expansion de Regula a été particulièrement importante sur trois marchés clés, les États-Unis, les Émirats arabes unis et la Grande-Bretagne, lesquels représentent collectivement plus de 35 % de sa base mondiale d'utilisateurs. Les taux de croissance dans ces pays ont été particulièrement impressionnants : + 216 % aux États-Unis, + 321 % aux Émirats arabes unis et + 95 % au Royaume-Uni.

Ces chiffres soulignent non seulement la place de plus en plus prépondérante qu'occupe Regula sur ces marchés, mais aussi la confiance globale dans la capacité des technologies de l'entreprise à permettre une vérification sûre et fiable des identités. Ce qui distingue Regula, c'est son indépendance vis-à-vis des solutions tierces, car toutes ses technologies sont développées en interne. Regula propose une solution à fournisseur unique pour la vérification des identités, combinant contrôles biométriques (Regula Face SDK) et contrôles des documents (Regula Document Reader SDK), avec une validation avancée de l'authenticité, ainsi que des outils forensiques pour permettre une analyse détaillée.

L'essor des contrôles d'authenticité complets

Les résultats de l'enquête menée par Regula au début de l'année 2023 ont permis de mettre en évidence une augmentation des fraudes à l'identité. La forme la plus répandue d'activité frauduleuse subie par les organisations est l'utilisation de documents physiques faux ou modifiés. 26 % des petites et moyennes entreprises (PME) et 38 % des entreprises avaient connu plus de 50 incidents de fraude à l'identité au cours de l'année précédente. Le coût est également important, 64 % de toutes les entreprises ayant déclaré des pertes d'au moins 120?000 USD, et 37 % des plus grandes entreprises du monde entier ayant déclaré des pertes d'au moins 480?000 USD.

En réponse au paysage changeant de la fraude numérique, Regula s'est fortement concentrée sur l'amélioration de ses techniques de validation de l'authenticité des documents. Sa méthode d'authentification avancée facilite la vérification des caractéristiques de sécurité des pièces d'identité, ainsi que la validation de l'authenticité des documents. Ce type de traitement a connu des taux de croissance exceptionnels aux États-Unis (+ 367 %), aux Émirats arabes unis (+ 400 %) et au Royaume-Uni (+ 86 %).

Renforcer la sécurité grâce à la validation croisée

Regula fait également état d'une augmentation constante de l'adoption de ses contrôles de validation croisée, qui permettent d'avoir une confiance maximale dans la cohérence et l'authenticité des données des pièces d'identité. Ces contrôles permettent de garantir l'intégrité des données en comparant les données personnelles ou les informations biométriques figurant sur une pièce d'identité.

Les taux de croissance dans ce domaine sont tout aussi remarquables : + 156 % aux États-Unis, + 257 % aux Émirats arabes unis et + 244 % au Royaume-Uni.

La vaste base de données exclusive de Regula, qui comprend plus de 13?600 modèles de documents provenant de 249 pays et territoires et supportant plus de 138 langues, joue un rôle crucial dans le succès de ces contrôles.

Un engagement des utilisateurs diversifié sur les différentes plateformes

L'un des principaux avantages des solutions de vérification d'identité de Regula est leur compatibilité avec différentes plateformes, permettant des processus de vérification d'identité transparents, que ce soit sur des dispositifs mobiles, web, de bureau ou de lecture de passeports.

La réussite de l'entreprise se reflète dans la fourniture de solutions matérielles et logicielles pour la vérification des identités numériques à un réseau mondial de plus de 1?000 organisations et de 80 autorités de contrôle des frontières. Certaines des organisations les plus innovantes et les plus réputées de la planète s'appuient sur les solutions matérielles et logicielles de Regula pour relever tout un ensemble de défis. Par exemple :

UBS, la plus grande banque privée au monde, a mis en place un système robuste de prise en charge des clients grâce aux solutions complètes de vérification des identités de Regula.

FREENOW, la Super-App de mobilité, utilise un ensemble de solutions de Regula pour permettre une vérification correcte de l'identité des chauffeurs de taxi afin de sécuriser ses services de transport.

WizzAir et AirAsia utilisent les solutions de Regula pour accélérer l'embarquement à bord des avions.

Le Service portugais de l'immigration et des frontières a facilité la vérification des titres de voyage en développant une application mobile basée sur la solution Regula Document Reader SDK.

Pearson VUE, géant mondial des tests en ligne, identifie les utilisateurs à l'aide des technologies de Regula afin de leur permettre d'accéder aux examens professionnels administrés à distance.

« Sur ce marché extrêmement concurrentiel, il est impératif que tous les fournisseurs se concentrent avant tout sur la fourniture d'une valeur indéfectible à leurs utilisateurs, en veillant à ce que leurs services deviennent des éléments indispensables des opérations quotidiennes », a déclaré Henry Patishman, vice-président exécutif de la division Solutions de vérification des identités chez Regula. « En s'appuyant sur son expertise matérielle et logicielle approfondie, ainsi que sur les liens solides et durables qu'elle entretient avec la communauté des experts en forensique, Regula a pu élaborer une proposition unique. Cette combinaison de technologie de pointe et d'expertise forensique nous permet d'offrir une expérience profondément féconde pour une vaste gamme d'applications, afin de rationaliser l'intégration et de prévenir les fraudes à l'identité. En conséquence, nous avons constaté une forte adoption par les utilisateurs, ce qui témoigne de notre investissement stratégique dans la création de solutions qui non seulement répondent aux attentes de nos utilisateurs dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui, mais les dépassent. »

À propos de Regula

Forts de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la recherche judiciaire et de la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires dans le domaine de la vérification des documents et de la biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organisations et 80 autorités de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la rapidité.

Regula a été nommée fournisseur représentatif dans le guide de marché Gartner® pour la vérification d'identité en 2023.

Pour plus d'informations, visiter le site Web : regulaforensics.com .

29 février 2024

