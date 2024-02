Avis public - Saisie de médicaments contre la dysfonction érectile contrefaits dans deux dépanneurs de Toronto





OTTAWA, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ -

Résumé

Produits : Viagra contrefait, comprimés de sildénafil (100 mg); Cialis contrefait, comprimés de tadalafil (20 mg)

Viagra contrefait, comprimés de sildénafil (100 mg); Cialis contrefait, comprimés de tadalafil (20 mg) Problème : Produits de santé - Innocuité des produits, Produits non homologués

Produits de santé - Innocuité des produits, Produits non homologués Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser ces produits et éliminez-les de façon sécuritaire. Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous avez utilisé l'un ou l'autre de ces produits et que vous avez des préoccupations quant à votre santé. Achetez vos médicaments sur ordonnance dans des pharmacies autorisées. Si vous avez des questions sur la légitimité d'une pharmacie, communiquez avec l'organisme de réglementation de la pharmacie de votre province ou de votre territoire. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada . Lisez l'étiquette des produits que vous achetez pour vérifier que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité ont été évaluées par Santé Canada . Les médicaments dont la vente a été autorisée par Santé Canada portent un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres. Les produits Viagra et Cialis homologués ne sont pas offerts dans des plaquettes alvéolaires sans autre emballage.

Produits visés

Produit Point de vente au détail Viagra contrefait, comprimés de sildénafil (100 mg) Pour vous aider à reconnaître un produit contrefait, veuillez noter ce qui suit : une date d'expiration dans un format incorrect figure sur la plaquette alvéolaire en aluminium (EXP032 025)

il n'y a pas de numéro de lot Daisy Mart 2300, avenue Eglinton Est Toronto (Ontario) MJ Mini Mart 1539, rue Jane Toronto (Ontario) Cialis contrefait, comprimés de tadalafil (20 mg) Pour vous aider à reconnaître un produit contrefait, veuillez noter ce qui suit : une date d'expiration dans un format incorrect figure sur la plaquette alvéolaire en aluminium (EXP 04 2025)

un numéro de lot invalide figure sur la plaquette alvéolaire en aluminium (LOT: 05668) MJ Mini Mart 1539, rue Jane Toronto (Ontario)

Problème

Santé Canada a saisi des comprimés de Viagra contrefaits dans un Daisy Mart à Toronto, ainsi que des comprimés de Viagra et de Cialis contrefaits dans un MJ Mini Mart à Toronto. Les produits contrefaits étaient vendus dans des plaquettes alvéolaires individuelles, sans autre emballage. Les produits Viagra et Cialis homologués ne sont pas offerts dans des plaquettes alvéolaires sans autre emballage. Ces produits s'ajoutent à plusieurs autres produits non homologués visant à améliorer la performance sexuelle que Santé Canada a saisis dans ces mêmes endroits.

Les médicaments contrefaits sont fabriqués de manière à ressembler aux produits authentiques, mais ils sont différents et peuvent ne pas contenir le médicament. Ils peuvent présenter de graves risques pour la santé s'ils contiennent une dose plus élevée que celle indiquée sur l'étiquette et s'ils contiennent des contaminants ou des ingrédients cachés. Contrairement aux médicaments authentiques et homologués, les médicaments contrefaits n'ont pas été évalués par Santé Canada quant à leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La vente de produits de santé contrefaits est illégale.

Santé Canada a confirmé auprès des fabricants autorisés de Viagra et de Cialis que les produits saisis sont contrefaits. Les produits contrefaits saisis, tout comme les comprimés de Viagra et de Cialis authentiques, sont étiquetés comme contenant leurs ingrédients de médicament sur ordonnance respectifs, soit le sildénafil et le tadalafil. Le sildénafil et le tadalafil sont des médicaments sur ordonnance utilisés pour traiter la dysfonction érectile et ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ces médicaments ne doivent pas être utilisés par les personnes qui prennent tout type de médicament à base de nitrate (p. ex. la nitroglycérine), car ils peuvent causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui souffrent de problèmes cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des douleurs thoraciques, une hypertension artérielle et une arythmie. Parmi les autres effets secondaires possibles, il y a les maux de tête, les bouffées vasomotrices, l'indigestion, les étourdissements, les troubles de la vision et la perte auditive.

Santé Canada rappelle aux consommateurs que la meilleure façon de s'assurer que leurs médicaments sur ordonnance sont authentiques est de les acheter dans une pharmacie autorisée. De plus, les médicaments sur ordonnance ne doivent être pris que sur les conseils et sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont utilisés pour traiter des problèmes de santé précis et peuvent entraîner des effets secondaires graves. Au Canada, les médicaments sur ordonnance ne peuvent être vendus en toute légalité que sur présentation d'une ordonnance et ne peuvent pas être vendus dans les dépanneurs.

Ce qu'il faut faire :

Cessez immédiatement d'utiliser ces produits et éliminez-les de façon sécuritaire. Les produits Viagra et Cialis homologués ne sont pas offerts dans des plaquettes alvéolaires sans autre emballage.

Consultez votre fournisseur de soins de santé si vous avez utilisé ces produits et que vous avez des préoccupations quant à votre santé.

Achetez vos médicaments sur ordonnance dans des pharmacies autorisées. Si vous avez des questions sur la légitimité d'une pharmacie, communiquez avec l'organisme de réglementation de la pharmacie de votre province ou de votre territoire.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte relativement à un produit de santé à Santé Canada .

