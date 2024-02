Le gouvernement du Canada annonce les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada





GATINEAU, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Grâce à leur engagement et à leurs efforts continus, les bénévoles jouent un rôle important dans la prospérité des communautés. Au moyen des Prix pour le bénévolat du Canada, le gouvernement du Canada souligne le travail des bénévoles qui se surpassent pour soutenir leur collectivité et leur pays.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada de cette année. La ministre honorera les lauréats lors d'une cérémonie hybride qui aura lieu à Ottawa le 15 avril 2024. Ce sera le 10e anniversaire des Prix.

Les Prix pour le bénévolat du Canada reconnaissent les leaders communautaires, les organismes sans but lucratif, les entreprises sociales et les autres entreprises qui ont grandement contribué à améliorer la vie d'autres personnes.

Chaque année, les Prix pour le bénévolat du Canada permettent de remettre vingt prix régionaux et un prix national. Le prix Thérèse-Casgrain pour l'engagement de toute une vie est remis à une personne qui a fait preuve de dévouement pour le bénévolat pendant au moins 20 ans. Les vingt prix régionaux sont décernés à cinq lauréats régionaux dans chacune de ces quatre catégories : Leader émergent, Leadership d'entreprise, Leadership communautaire, Innovation sociale.

Les lauréats sont très actifs dans leur collectivité et inspirent les Canadiens à changer les choses en faisant du bénévolat. Leur compassion et leur gentillesse témoignent de la générosité et de la force qui caractérisent le Canada.

Nous sommes heureux d'annoncer les lauréats de cette année dans les catégories et régions suivantes :

Prix nationaux

Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie

Rahul Singh

Mentions spéciales

Loren Slye

Mary Walters

Prix régionaux

Leader émergent

Stacie Smith - Atlantique

- Atlantique Jason Rivest - Québec

- Québec Lucia Marchionda - Ontario

- Justin Langan - Prairies

- Prairies Robin Changizi - Colombie-Britannique et le Nord

Leadership d'entreprise

Humble Beginning Stories - Ontario

Automated Aquatics Canada Ltd. - Prairies

Leadership communautaire

Angela Woodford - Atlantique

- Atlantique Dre Daphnée Veilleux-Lemieux - Québec

Jill Kearney - Ontario

- Marc Hazlewood - Prairies

- Prairies Norman D. Crerar - Colombie-Britannique et le Nord

Innovation sociale

Survivors of Abuse Recovering Society - Atlantique

Bénévoles d'Expertise - Québec

The Hub - Ontario

Norfolk Housing Association - Prairies

The Ashcroft HUB Society - Colombie-Britannique et le Nord

Citations

« Les lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada nous inspirent tous par leur histoire et leurs réalisations, et je suis heureuse de pouvoir reconnaître et célébrer leurs contributions. Au nom de tous les Canadiens, je remercie les bénévoles de partout au pays, y compris toutes les personnes en nomination, qui continuent d'avoir une incidence positive dans leur collectivité. Vous représentez ce qu'il y a de mieux au Canada, et grâce à votre travail altruiste, nos collectivités sont meilleures et plus fortes. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

« Félicitations aux bénévoles de cette année qui ont fait une différence dans la vie des autres. Il est très inspirant de voir toutes les façons dont les jeunes Canadiens s'engagent dans leur communauté en tant que bénévoles. Les personnes honorées aujourd'hui sont une source d'inspiration pour les Canadiens d'un océan à l'autre, et je tiens à les remercier pour leur dévouement et leur travail acharné. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Les faits en bref

L'appel de candidatures s'est déroulé du 15 février au 10 mai 2023, période au cours de laquelle 225 candidatures ont été reçues.

Les lauréats peuvent désigner des organismes sans but lucratif qui recevront une subvention.

La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social effectue la sélection finale selon les recommandations du Comité consultatif national.

Les lauréats peuvent être des bénévoles, des groupes de bénévoles, des entreprises socialement responsables, des entreprises sociales ou des organismes sans but lucratif.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 avril 2024 et célébrera les 10 ans des Prix pour le bénévolat du Canada .

