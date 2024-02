Délais incontrôlables en recrutement international - Structures CPI surmonte les délais d'immigration grâce à la télémigration





SAINT-NAZAIRE, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Structures CPI, en collaboration avec la firme de recrutement ANCIA, pallie la perte de productivité occasionnée par les délais d'attente incontrôlables dans le recrutement international en misant sur la télémigration.

Cette nouvelle solution innovante, permet à des dessinateurs de structures d'acier marocains de travailler à distance depuis les bureaux supervisés de la firme de recrutement ANCIA à Marrakech, tout en préparant leur transition dans les bureaux de Structures CPI au Saguenay-Lac-St-Jean.

« Les délais d'immigration constituent depuis longtemps un obstacle majeur pour les entreprises qui cherchent à recruter des talents internationaux. » explique Michel Rouleau, président de la firme québécoise ANCIA. Ces délais peuvent s'étendre sur une période de 6 à 10 mois, retardant ainsi la contribution de ces professionnels qualifiés aux opérations des entreprises.

La firme de recrutement ANCIA, établie à Lévis, s'est engagée dans la création d'une approche novatrice visant à contourner ces délais et à bénéficier rapidement des compétences des nouvelles recrues. Grâce à cette nouvelle méthode, Abdel et Rachid, deux dessinateurs recrutés par ANCIA pour le compte de Structures CPI, exercent leur profession à distance depuis octobre dernier, ce qui permet à leur employeur de surmonter les délais d'immigration et de bénéficier de leur savoir-faire sans attendre leur arrivée. La télémigration permet, entre autres, de débuter plus rapidement leur formation et préparer leur intégration au sein de leur future équipe.

Cette approche s'applique très bien aux emplois qui peuvent se réaliser à distance. « Si le travail peut être fait en télétravail au Québec, il peut également se faire en télétravail à partir de nos bureaux de Marrakech », précise M. Rouleau.

Le directeur technique de Structures CPI se réjouit également de cette collaboration novatrice. « C'est le meilleur des deux mondes : nous avons accès à des dessinateurs d'expérience sur notre logiciel de dessin et nous pouvons les former à distance pour qu'ils travaillent sur nos projets. » explique Patrick Migneault. « On a déjà préparé leur bureau dans la salle de dessin de notre siège social à St-Nazaire et ils pourront bientôt voir leurs collègues en chair et en os plutôt que par vidéoconférence. Ils font déjà partie de l'équipe! »

Si les conditions sont favorables, Abdel et Rachid pourraient s'établir au Québec d'ici la fin de l'été 2024.

À propos de Structures CPI : Cette division de Construction Proco est spécialisée dans la conception, la fabrication, et l'installation de bâtiments à structures métalliques. L'entreprise est un acteur majeur dans la réalisation de projets complexes de ponts et bâtiments. Le siège social est situé à Saint-Nazaire au Lac-Saint-Jean et ils disposent d'une division à La Baie au Saguenay pour une superficie de production totale de 180 000 pi2. www.proco.ca

À propos d'ANCIA : Fondée en 1995 et établie à Lévis, Québec, ANCIA est une entreprise de référence dans le secteur du recrutement au Québec, offrant des services en attraction, recrutement, et rétention de talents, aussi bien au niveau local qu'international. Sous la supervision de Madame Hind Adil, ancienne directrice des opérations de la firme et marocaine d'origine, le bureau de Marrakech renforce l'offre d'ANCIA en matière de services de recrutement de portée internationale. https://www.ancia.ca

