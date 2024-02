Brightcove s'associe à Google Ad Manager pour élargir son service de monétisation publicitaire





Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de diffusion en continu la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique avec Google Ad Manager qui permettra d'améliorer son service de monétisation publicitaire. Cette collaboration élargit l'offre de Brightcove en accompagnant ses clients actuels et futurs qui utilisent la plateforme complète de vente de publicité numérique de Google Ad Manager pour leurs opérations publicitaires numériques. Elle permet également à Brightcove d'offrir à ses clients des empreintes supplémentaires pour des publics plus larges.

« Ce partenariat avec Google Ad Manager permet à Brightcove d'augmenter ses options d'assistance et de service afin d'aider ses clients à monétiser leur contenu vidéo et à augmenter les revenus de leurs sites et de leurs applications », a déclaré Marc DeBevoise, CEO de Brightcove. « Ce partenariat témoigne de notre engagement à fournir les meilleures solutions de diffusion en continu à nos clients permettant d'optimiser leur contenu vidéo, d'atteindre un public plus large, d'optimiser leur stratégie publicitaire et de maximiser les recettes publicitaires ».

L'intégration de Brightcove et de Google Ad Manager simplifie la tâche des sociétés de médias, des éditeurs et des annonceurs qui cherchent à transférer des fonds investis en publicité des points de vente traditionnels vers les services de diffusion en continu OTT et les appareils CTV. Elle permet également à Brightcove d'accéder au marché publicitaire programmatique de Google afin de libérer une demande supplémentaire pour les inventaires publicitaires de ses clients.

Les clients de Brightcove qui utilisent Google Ad Manager ou Ad Manager 360 peuvent désormais :

Stimuler la concurrence pour obtenir des CPM plus élevés en gérant l'inventaire vidéo via une connexion de serveur à serveur, ce qui permet une tarification plus dynamique et des tarifs plus compétitifs

Profitez du programme Google Multiple Customer Management pour intégrer facilement le Marché Brightcove, un écosystème d'applications et d'intégrations qui augmentent la valeur de la plateforme vidéo Brightcove

Gérer l'inventaire vidéo avec une demande supplémentaire via Google Advertising Exchange (AdX))

Obtenir davantage de rapports clés en main grâce à l'exportation des anciens rapports dans les tableaux de bord

Réduire le nombre d'erreurs fatales VAST qui limitent les demandes de publicité sur l'ensemble des appareils

Outre son partenariat avec Google Ad Manager, Brightcove n'a cessé de renforcer son service de monétisation publicitaire depuis sa création en 2023, en introduisant Ad Insights et en formant des partenariats avec des sociétés telles que Magnite et PubMatic. Ces derniers partenariats renforcent la détermination de Brightcove à créer des liens avec les plateformes publicitaires les plus importantes du secteur au nom de ses clients, afin d'offrir une expérience transparente qui élimine les principaux obstacles à la monétisation du contenu vidéo.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de ventes plus efficaces à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards attribués pour l'innovation, une disponibilité qui s'impose en tête du secteur et une évolutivité sans pareil, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez Brightcove sur LinkedIn, X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, Threads, et YouTube. Consultez Brightcove.com.

