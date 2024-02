Stonebranch annonce une croissance record en 2023 et mise sur les innovations futures





Stonebranch, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, fait état d'une nouvelle année de croissance et d'innovation remarquables. S'appuyant sur le succès sans précédent de 2022, Stonebranch a continué d'élargir son offre en lançant d'importantes mises à jour de produits et une multitude d'intégrations stratégiques qui consolident sa position de leader du secteur de l'automatisation informatique.

Nouveaux clients et nouveaux partenariats stimulent la croissance

En 2023, Stonebranch a considérablement accru sa base de clientèle. La Société a accueilli un large éventail de nouveaux clients issus de divers secteurs : finance, santé, fabrication et technologies, entre autres. De plus, de nouveaux partenariats technologiques, de distribution et de conseil ont amélioré les capacités et la portée du marché de Stonebranch.

Dans une réflexion sur la croissance de la Société, Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch, a déclaré : « 2023 a été une année charnière pour Stonebranch. Notre capacité à attirer et à fidéliser une clientèle aussi diversifiée en dit long sur la confiance de nos utilisateurs dans nos solutions. En cette période où les entreprises s'efforcent de tracer leur voie parmi les complexités de la transformation numérique, Stonebranch continue d'être un fournisseur et un partenaire de choix. Voir un si large éventail d'entreprises reconnaître la valeur de nos solutions est une grande source d'inspiration, et nous sommes ravis de façonner avec elles l'avenir de l'automatisation informatique. »

La plateforme Universal Automation Center améliore l'expérience utilisateur

En 2023, Stonebranch a perfectionné notablement sa plateforme Universal Automation Center (UAC) en se concentrant sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'élargissement du champ d'application des capacités d'automatisation pour les professionnels des opérations IT, des DataOps, des MLOps et du CloudOps. Les principales améliorations sont les suivantes :

L'observabilité grâce à OpenTelemetry : L'UAC 7.5 inclut désormais le connecteur OpenTelemetry, qui rend les données de télémétrie disponibles via les normes OpenTelemetry. Cette fonctionnalité collecte les données de journal, de métrique et de suivi à partir de l'UAC et des applications tierces intégrées à l'UAC. Ensuite, OpenTelemetry transmet les données collectées aux outils de gestion des performances des applications (APM) (comme Splunk, Dynatrace et DataDog) et aux outils d'observabilité/de veille économique (comme Grafana, Jaeger et PowerBI).

L'UAC a toujours permis aux équipes d'opérations informatiques de gérer facilement les tâches SAP. Avec la sortie de l'UAC 7.5, Stonebranch a étendu cette facilité aux utilisateurs professionnels, en déployant une nouvelle interface guidée et intuitive pour toute personne travaillant habituellement avec SAP ECC ou S/4HANA. Jobs-as-Code : En s'appuyant sur les capacités DevOps de l'UAC, la fonctionnalité jobs-as-code permet aux développeurs de gérer les tâches et la configuration des flux de travail comme le code d'une application métier, directement à partir de l'environnement de développement intégré (IDE) de leur choix. De plus, en intégrant l'UAC à des référentiels de contrôle de code source tels que GitHub, GitLab et Azure DevOps, les développeurs peuvent créer des pipelines de livraison continue offrant un contrôle de la version, des capacités de test et des bonnes pratiques CI/CD.

« L'innovation est au coeur de tout ce que nous faisons chez Stonebranch », déclare Peter Baljet, directeur technique de Stonebranch. « En tant que responsable produit, notre engagement est motivé par l'évolution rapide des besoins de nos clients à mesure qu'ils adoptent de nouveaux modèles d'environnement informatique. Pour l'avenir, notre objectif est de faire bénéficier les entreprises de tout le potentiel de l'automatisation, en transformant leurs opérations et en atteignant de nouveaux niveaux d'agilité, d'observabilité et d'évolutivité. »

L'excellence de Stonebranch récompensée

Les innovations, le leadership et la culture d'entreprise de Stonebranch sont régulièrement reconnus par des organisations prestigieuses et des analystes renommés du secteur. Ces distinctions mettent en lumière la détermination de Stonebranch à fournir des solutions d'automatisation de pointe et à promouvoir un environnement de travail favorable et dynamique. Parmi les distinctions notables reçues par Stonebranch en 2023, citons les suivantes :

Gartner ® : En 2023, le cabinet d'études et de conseil a distingué Stonebranch dans plusieurs de ses rapports et guides, tels que le Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAP), Data and Analytics Essentials: DataOps Report, Hype Cycle for IT Infrastructure and Operations (I&O), entre autres.

En tant que « Value Leader » dans le rapport EMA Radartm 2023 sur l'automatisation et l'orchestration des charges de travail, Stonebranch a été reconnue comme un « orchestrateur de premier plan capable d'automatiser sur site et dans le cloud ». G2 : Dans ses rapports sur l'automatisation de la charge de travail et le transfert de fichiers géré, la plateforme d'évaluation par les pairs a attribué à Stonebranch trois « Leader badges », un « High-Performer badge » et un badge « Easiest Doing Business With » (Facilité à faire des affaires).

« Pour nous, chez Stonebranch, chacun de ces prix et distinctions représente plus qu'une simple récompense, c'est aussi une motivation », observe Giuseppe Damiani. « Nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers : nous restons déterminés à repousser les limites du possible en matière d'automatisation et d'orchestration informatique. »

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques des entreprises : une simple automatisation des tâches informatiques devient une automatisation sophistiquée et en temps réel des services métier. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer harmonieusement les charges de travail et les données au sein des écosystèmes et silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes entreprises mondiales des secteurs financier, manufacturier, des soins de santé, des voyage, des transports, de l'énergie et des technologies.

