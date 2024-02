ReNAgade Therapeutics nomme Joe Bolen, Ph.D., au poste de Chief Science Innovation Officer





ReNAgade Therapeutics, une société qui libère le potentiel illimité des médicaments ARN, annonce aujourd'hui la nomination de Joe Bolen, Ph.D., un executive partner de MPM BioImpact, ancien Chief Scientific Officer de PureTech Health et ancien président de la R&D de Moderna Therapeutics, au nouveau poste de Chief Science Innovation Officer de l'entreprise.

« Joe est un scientifique pionnier et un expert du développement de médicaments qui apporte à ReNAgade plus de quatre décennies d'expérience en oncologie et immunologie », déclare Amit D. Munshi, CEO, ReNAgade. « À ce poste récemment créé, Joe conseillera la société en termes de stratégie de recherche et d'orientation, et portera nos programmes phares vers leurs prochaines étapes de développement. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe. »

« ReNAgade est en tête du secteur grâce à ses efforts pour transcender les limites de la médecine ARN », déclare Dr Bolen. « Je suis ravi de rejoindre l'équipe et d'assumer un rôle important dans l'élaboration des plans de recherche alors que nous travaillons ensemble pour traduire la plateforme ARN multimodale de ReNAgade en avancées thérapeutiques pour les patients qui présentent d'importants besoins médicaux non satisfaits. »

Dr Bolen apporte à ReNAgade plus de 45 ans d'expérience sectorielle et dans la recherche. Il est un executive partner de MPM BioImpact et ancien Chief Scientific Officer de PureTech Health. Avant de rejoindre PureTech, il a supervisé tous les aspects de la R&D de Moderna Therapeutics en tant que président de la recherche et du développement et Chief Scientific Officer. Auparavant, il a été Chief Scientific Officer de Millennium Pharmaceuticals et responsable mondial de la recherche en oncologie chez Takeda Pharmaceutical Company. Avant de rejoindre Millennium en 1999, Dr Bolen a occupé des postes de direction en R&D chez Hoechst Marion Roussel, Schering-Plough (DNAX) et Bristol Myers Squibb. Il a commencé sa carrière aux National Institutes of Health (NIH), où il a contribué à la découverte d'une classe de protéines connues sous le nom d'oncogènes de la tyrosine kinase en tant que régulateurs clés du système immunitaire. Joe a obtenu un Ph.D. en immunologie et a mené sa formation postdoctorale en virologie moléculaire au Kansas State University Cancer Center. Il est diplômé d'un B.S. en microbiologie et chimie de l'Université du Nebraska.

À propos de ReNAgade Therapeutics

La raison d'être de ReNAgade est de libérer le potentiel des médicaments basés sur l'ARN pour traiter les maladies où que ce soit dans le corps. Nous associons nos nouvelles plateformes d'administration de l'ARN avec une plateforme complète de l'ARN permettant un système tout ARN pour le codage, l'édition et l'insertion de gènes afin de développer de nouveaux médicaments.

Nous avons assemblé une équipe possédant une solide expertise dans le domaine de l'ARN et de l'administration pour accélérer l'avenir de la médecine et développer des médicaments à ARN révolutionnaires.

ReNAgade Therapeutics : RNA sans limites

Pour de plus amples informations sur la société, ses technologies et son leadership, visitez https://renagadetx.com/

