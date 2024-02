MAZDA CANADA INVESTIT DANS DES PARTENARIATS À LONG TERME AVEC INDSPIRE ET PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE





L'investissement de 420 000 $ sur trois ans aidera les étudiants des communautés autochtones et à faible revenu à obtenir leur diplôme d'études secondaires et à bâtir une carrière fructueuse.

RICHMOND HILL, ON, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a annoncé deux importants partenariats à long terme avec des organismes axés sur l'éducation et l'autonomisation des jeunes, renforçant ainsi son engagement continu à soutenir et à encourager les générations futures.

Mazda Canada investit également 420 000 $ sur trois ans dans Indspire et Passeport pour ma réussite. Les deux organisations sont des chefs de file bien établis dans le domaine de l'éducation, qui se concentrent sur la fourniture d'outils, de financement et de soutien aux jeunes des communautés autochtones et à faible revenu partout au Canada.

En plus d'offrir ce soutien financier aux deux organisations, les employés de Mazda Canada auront l'occasion de s'engager activement avec Indspire et Passeport pour ma réussite en s'investissant davantage dans le bénévolat, les collectes de fonds et le mentorat.

Donner aux gens les moyens de réaliser leur potentiel est au coeur de l'objectif de Mazda Canada. De nombreux esprits brillants au pays sont empêchés de réaliser leur plein potentiel en raison d'obstacles systémiques à l'éducation. Ces partenariats communautaires visent à éliminer ces obstacles et à tracer de nouvelles voies pour assurer la réussite scolaire.

« Notre riche patrimoine nous a appris que bâtir un monde meilleur commence par éduquer ceux qui nous entourent, a déclaré David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada. C'est pourquoi nous prenons des mesures pour autonomiser la nouvelle génération de penseurs grâce à des investissements dans l'éducation, les ressources et le mentorat. En enrichissant des vies et en éliminant les obstacles qui empêchent un plus grand nombre de personnes d'avoir des possibilités intéressantes, nous contribuons à un avenir meilleur, non seulement au sein de l'industrie automobile, mais aussi dans l'ensemble de notre économie et de notre société. »

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone national qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis en inspirant le succès. Les programmes d'Indspire répondent à une variété de besoins pressants pour les élèves de la maternelle à la 12e année et au-delà, qu'il s'agisse d'accorder des bourses d'études indispensables, de soutenir les éducateurs et d'offrir du mentorat. Le soutien de Mazda Canada servira à appuyer les jeunes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques (STEAM). Plus de 70 % des diplômés d'Indspire qui ont un emploi retournent dans leur collectivité pour servir les populations autochtones comme éducateurs, professionnels de la santé et ingénieurs notamment.

« Ce partenariat contribuera grandement à remédier à la sous-représentation actuelle des étudiants autochtones dans les programmes STEAM, a déclaré Mike DeGagné, président et chef de la direction d'Indspire. Nous sommes fiers de travailler avec Mazda Canada dans le cadre de cette initiative qui permettra non seulement aux étudiants des Premières Nations, inuits et métis de poursuivre des études dans les programmes STEAM, mais aussi de s'assurer qu'ils sont bien équipés pour entreprendre une carrière dans ces domaines après l'obtention de leur diplôme. »

L'organisme Passeport pour ma réussite veille à ce que les jeunes qui vivent dans des collectivités à faible revenu aient le soutien nécessaire pour obtenir leur diplôme d'études secondaires et jeter les bases d'un avenir prospère. Mazda Canada et Passeport pour ma réussite travailleront ensemble afin d'atteindre leur objectif commun, qui consiste à créer un programme de responsabilité sociale qui procure aux jeunes des collectivités à faible revenu des compétences qu'ils utiliseront tout au long de leur vie grâce à du mentorat, à un soutien individuel et à des programmes enrichissants, en privilégiant les jeunes manifestant un intérêt pour les programmes STEAM.

« Aujourd'hui plus que jamais, les jeunes qui vivent dans des collectivités à faible revenu partout au pays font face à des obstacles à la réussite de plus en plus importants, a déclaré Tracey Taylor-O'Reilly, présidente et chef de la direction de Passeport pour ma réussite. Ce partenariat avec Mazda Canada souligne notre engagement commun à donner à ces élèves les moyens de devenir la nouvelle génération de leaders. Ensemble, nous bâtissons un avenir où chaque jeune au Canada possède les compétences, les ressources et les possibilités dont il a besoin pour s'épanouir. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de Mazda Canada en matière de durabilité et de RSE, visitez Mazda.ca.

