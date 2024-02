AVIS AUX MÉDIAS - Première grande manifestation a? Montréal en soutien aux lock-oute?(e)s de Vidéotron !





MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Dans le but d'attirer de l'attention sur le lock-out des personnes salariées de Vidéotron Gatineau, des centaines de manifestants se rassembleront devant le siège social de Québecor à Montréal ce matin.

Le 30 octobre dernier, une décision dévastatrice de Vidéotron a plongé? 214 personnes et leur famille dans une situation précaire, même si l'entreprise est en excellente situation financière.

« Je dénonce le mépris de notre employeur envers ces employe?(e)s qui ont contribué(e)s à lui faire faire beaucoup d'argent. À la table de négociation, Vidéotron exige de la sous-traitance illimitée et refuse de garantir le remplacement des postes vacants », d'indiquer Nick Mingione, président du SCFP 2815

Quoi : Manifestation devant le siège social de Québecor en appui aux lock-outé(e)s de Vidéotron Quand : Mardi 27 février 2024, de 8h à 10h. Qui : Syndicat des employé(e)s de Vidéotron à Gatineau (SEVL SCFP 2815) et ses alliés Où : 612, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec, H3C 4M8

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

