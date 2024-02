Klarpay lance des Comptes exclusifs pour entrepreneurs





ZUG, Suisse, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Klarpay, institution financière suisse de premier plan, est fière d'annoncer le lancement de ses nouveaux Comptes pour entrepreneurs, une solution financière sur mesure conçue exclusivement pour les fondateurs d'entreprise, les dirigeants d'entreprises, et les membres de la haute direction qui détiennent déjà des comptes chez Klarpay.

Reconnaissant le lien intrinsèque entre les entrepreneurs et leurs entreprises, Klarpay s'engage à fournir des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins uniques.

Les Comptes pour entrepreneurs de Klarpay offrent une gamme complète d'avantages exclusifs conçus pour aider les entrepreneurs à mieux gérer leurs finances et à rationaliser leurs transactions. Ce service permet aux entrepreneurs de créer plusieurs comptes personnalisés en fonction de leurs besoins commerciaux. Il leur permet de séparer efficacement les dépenses personnelles et professionnelles et d'effectuer des transactions, telles que des paiements, des transferts et des retraits, tout en contrôlant et en gérant leurs activités sans effort grâce au tableau de bord intuitif de Klarpay.

Les entrepreneurs peuvent désormais étendre leur portée mondiale, effectuer des transactions sans effort dans plusieurs devises et bénéficier de la sécurité et de la stabilité de l'écosystème financier suisse. Pour les soldes plus importants, ils peuvent également opter pour des Comptes avec garantie de dépôt assortie d'une garantie supplémentaire d'une banque de niveau 1 en Suisse, ce qui leur assure la tranquillité d'esprit.

« Klarpay s'engage à donner aux entrepreneurs les moyens de réussir leur parcours. Le lancement des Comptes pour entrepreneurs souligne l'engagement de l'entreprise à favoriser la croissance financière et à fournir un écosystème financier solide aux entreprises et aux entrepreneurs numériques. » , explique Martynas Bieliauskas, PDG de Klarpay.

À propos de Klarpay AG

Klarpay AG est l'une des principales sociétés de technologie financière qui offre aux commerçants en ligne l'accès à des comptes IBAN multidevises, l'acceptation des paiements internationaux et des solutions de décaissement numérique. En tant que première société de technologie financière suisse autorisée à travailler exclusivement avec des commerçants en ligne, des entrepreneurs numériques et des créateurs de contenus, Klarpay cherche à renforcer les entreprises numériques en leur permettant d'accéder à des comptes commerciaux et à des solutions de paiement sans frontières, évolutives et sur mesure. Fondée en 2019, Klarpay AG est une institution financière de dépôt agréée et réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de la loi fédérale suisse sur les banques, article 1b.

Contact pour les médias :

www.klarpay.ch

[email protected]

+41 41 552 0093

27 février 2024 à 04:59

