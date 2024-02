L'artisanat traditionnel soutient la région de Hokuriku





TOKYO, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- L'Agence japonaise du tourisme a apporté son soutien à la création d'expériences spéciales et d'offres limitées dans le temps qui permettraient de relancer le tourisme à l'échelle nationale et d'ajouter de la valeur aux circuits et aux activités.

Le 1er janvier 2024, un tremblement de terre a frappé la région de Hokuriku dans le centre du Japon. Parmi les nombreuses villes touchées par la catastrophe figure la ville de Wajima, située dans la préfecture d'Ishikawa et bien connue pour être le berceau de la laque de Wajima.

Dans tout le Japon, l'artisanat traditionnel a été chéri et soigneusement transmis au fil des siècles. Cet artisanat utilise des matériaux et des techniques propres à la région d'où il provient, et sa qualité et son caractère unique ne peuvent être reproduits par des produits fabriqués en masse par des machines. La laque de Wajima est un exemple de ce type d'artisanat.

Il existe actuellement 241 métiers traditionnels au Japon, désignés par le ministère japonais de l'Économie, du commerce et de l'industrie. Ces métiers comprennent la céramique, la laque, la verrerie, d'autres types de vaisselle japonaise, les textiles, les produits teints, le papier japonais traditionnel « washi », les estampes ukiyo-e, et bien d'autres.

Outre la laque de Wajima, la région de Hokuriku abrite de nombreux objets artisanaux traditionnels. Il s'agit notamment des baguettes fabriquées par Hyozaemon, une entreprise établie de longue date à Obama, dans la préfecture de Fukui, qui utilise les connaissances et les techniques des artisans laqueurs locaux ; des assiettes Kutani, un type de porcelaine iroe-jiki colorée de la préfecture d'Ishikawa, conçue par le célèbre potier Kei Akaji ; et des gobelets fabriqués par le fabricant Nousaku, ornés de motifs japonais traditionnels réalisés selon les techniques de la dinanderie de Takaoka, transmises dans la ville de Takaoka, préfecture de Toyama, depuis la période Edo. Nousaku produit toute une gamme d'articles, notamment des autels bouddhistes en laiton, des ustensiles pour le thé et des vases à fleurs, ainsi que la première vaisselle au monde composée intégralement d'étain.

La région de Hokuriku est également riche en patrimoine culturel, avec de nombreux festivals et traditions qui remontent à plusieurs siècles. Le festival des feux d'artifice de Nagaoka, l'un des trois principaux festivals de feux d'artifice du Japon, en fait partie. Cet événement se tient à Nagaoka, dans la préfecture de Niigata, et attire chaque année d'innombrables visiteurs. Jiro Konami, photographe actif au Japon et à l'étranger, a imprimé des photos des magnifiques feux d'artifice du festival sur des serviettes japonaises, un article indispensable dans la vie quotidienne au Japon.

En soutenant le merveilleux artisanat traditionnel de Hokuriku, vous contribuerez directement au rétablissement de toute la région. Pourquoi ne pas en apprendre davantage sur l'artisanat japonais et découvrir par vous-même le charme de la région de Hokuriku ?

Cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur les artisans et artistes traditionnels mentionnés dans cet article :

Site Web officiel de Hyozaemon : https://www.hyozaemon.co.jp/

Site Web officiel du festival des feux d'artifice de Nagaoka : https://nagaokamatsuri.com/en/

Compte Instagram officiel de Kei Akaji : https://www.instagram.com/akajitoubou/



Site Web officiel de Nousaku : https://www.nousaku.co.jp/fr/

