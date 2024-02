Nordic Group B.V., par l'intermédiaire de sa filiale Amring Pharmaceuticals Inc., nomme le Dr Eric D. Donnenfeld, innovateur en ophtalmologie, au poste de président de son conseil consultatif médical





Amring Pharmaceuticals Inc. (Amring), une filiale de Nordic Group B.V. (Nordic Pharma), a annoncé aujourd'hui que l'éminent ophtalmologiste, le Dr Eric D. Donnenfeld, présidera désormais son Conseil consultatif médical (Medical Advisory Board, MAB) pour les États-Unis, lequel comprend le Dr Richard Lindstrom (Minnesota), le Dr Vance Thompson (Dakota du Sud), le Dr Preeya Gupta (Caroline du Nord), l'optométriste Paul Karpecki (Kentucky), le Dr Lisa Nijm, JD (Illinois), et l'optométriste Selina McGee (Oklahoma).

Le Dr Donnenfeld rejoint le MAB à l'heure où Nordic Pharma se prépare à lancer un nouveau traitement contre la sécheresse oculaire, le gel canaliculaire LACRIFILL®. Le dérivé d'acide hyaluronique LACRIFILL, autorisé par la FDA, est destiné à bloquer temporairement le drainage des larmes en bloquant le système canaliculaire.

« Nordic Pharma continue de constituer un groupe de leaders d'opinion de classe mondiale, ce que confirme l'arrivée d'Eric, qui a accepté de diriger notre estimé MAB aux États-Unis alors que nous nous préparons à lancer LACRIFILL sur le marché. Avec plus de 30 ans d'expérience clinique en tant qu'expert internationalement reconnu et pionnier de la chirurgie réfractive, de la cornée et de la cataracte, il apporte des connaissances inestimables qui vont permettre de développer des stratégies dirigées par des médecins, d'améliorer l'expérience des patients et de lancer des études de phase IV », a déclaré Philip Gioia, président de l'équipe américaine qui prévoit de lancer LACRIFILL sous la marque Nordic Pharma. « En tant que l'un des principaux praticiens de la chirurgie réfractive et de la chirurgie de la cataracte aux États-Unis, il partage l'engagement de Nordic Pharma à avoir un impact durable sur la santé des personnes souffrant de sécheresse oculaire. »

« J'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Eric ces 20 dernières années. C'est un médecin et un chirurgien hors pair, à l'affût des nouvelles technologies », a déclaré le Dr Jai G. Parekh, membre du MBA, directeur commercial de la division américaine des soins oculaires de Nordic Pharma. « Eric est à l'origine de nombre des lancements les plus réussis dans le domaine de l'ophtalmologie, et notre équipe se réjouit de collaborer avec lui. Il jouera un rôle déterminant en nous guidant lors de l'introduction de LACRIFILL auprès des prestataires de soins oculaires et des patients. »

« Je suis ravi de participer au lancement de LACRIFILL, car cette technologie est révolutionnaire et va changer la façon dont nous pratiquons l'ophtalmologie et l'optométrie », a confié pour sa part le Dr Donnenfeld. « C'est un honneur de travailler avec l'équipe de direction de Nordic Pharma et les membres de notre comité consultatif médical très respecté pour apporter ce nouveau traitement de la sécheresse oculaire aux ophtalmologistes et aux optométristes à travers les États-Unis puis à travers le monde. »

Outre la nomination du Dr Donnenfeld, Nordic Pharma a fièrement accepté une invitation à rejoindre l'American-European Congress of Ophthalmic Surgery (AECOS) et sera très présente au symposium d'hiver de l'AECOS cette semaine. Le Dr Vance Thompson fera connaître les avantages de LACRIFILL auprès de médecins et de chefs de file en ophtalmologie. Les possibilités de précommandes seront également abordées. Le Dr Thompson présentera par ailleurs la session « Dry Eye Disease Update » (Les nouveautés dans le domaine de la sécheresse oculaire).

À propos du Dr Eric D. Donnenfeld

Le Dr Donnenfeld est associé fondateur des groupes Ophthalmic Consultants of Long Island et Ophthalmic Consultants of Connecticut. Il est l'auteur de plus de 210 articles sur la cornée, les maladies externes, la cataracte et la chirurgie réfractive, de plus de 500 articles scientifiques et de plus de 50 ouvrages et chapitres de livres sur tout un éventail de sujets, allant des greffes de cornée, en passant par le traitement de la cataracte et la correction de la vue au laser.

Le Dr Donnenfeld fait partie du comité éditorial de neuf revues et a participé à plus de 40 études agréées par la FDA. Il a été l'une des cinq premières personnes au monde à pratiquer à la fois la correction de la vue au laser et la chirurgie de la cataracte au laser. Le Dr Donnenfeld est membre de l'American Academy of Ophthalmology, dont il a reçu un prix d'honneur, un prix d'excellence, un prix pour l'ensemble de ses réalisations et un prix de secrétaire général. Il a été président de l'American Society of Cataract and Refractive Surgery, et est président élu de l'International Intraocular Implant Society ainsi que rédacteur en chef de la revue EyeWorld. Il a été nommé numéro 1 sur la liste des meilleurs spécialistes des soins de la vue d'Amérique de Newsweek en 2022 et en 2021. En outre, Cataract & Refractive Surgery Today a reconnu le Dr Donnenfeld comme l'un des 50 ophtalmologistes les plus influents des États-Unis ; The Ophthalmologist a nommé le Dr Donnenfeld dans sa liste des personnes les plus influentes en 2022, 2020 et 2018 ; et il a également été sélectionné par Ophthalmology Management comme l'un des 25 plus grands innovateurs.

À propos de Nordic Group B.V.

Nordic Pharma est une société pharmaceutique internationale privée de taille moyenne qui développe et met sur le marché des produits spécialisés. L'optimisation de son portefeuille a été réalisée grâce à des développements et à des acquisitions ciblées pour créer une fondation axée sur les soins oculaires, la rhumatologie et la santé des femmes. Nordic Pharma est solidement implantée dans toute l'Europe et s'est développée récemment en dehors de l'Europe en multipliant les acquisitions à travers le monde. Nordic Pharma fait partie de SEVER Life Sciences, une société de portefeuille créée en 2019 qui regroupe trois sociétés diverses mais complémentaires offrant une large gamme de produits, de services de développement pharmaceutique et de technologies d'administration.

À propos d'Amring Pharmaceuticals Inc.

Amring est en partenariat avec des sociétés biopharmaceutiques mondiales bien établies et est particulièrement bien positionnée pour tirer parti de son expertise dans la mise sur le marché des médicaments dérivés de la biotechnologie, de la fabrication stérile et d'autres technologies de pointe.

Sphère de sécurité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux développements commerciaux d'Amring/Nordic Pharma et à la mise en oeuvre d'initiatives stratégiques d'Amring/Nordic Pharma. Étant donné que ces déclarations reflètent les opinions, attentes et convictions actuelles d'Amring/Nordic Pharma concernant des événements futurs, ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des écarts sensibles entre les attentes d'Amring/Nordic Pharma et les résultats réels. Parmi ces facteurs figurent, sans s'y limiter, les conditions générales du marché, les tendances réglementaires, les changements de conditions financières de tiers travaillant avec Amring/Nordic Pharma, et d'autres facteurs qui pourraient affecter les activités et la performance financière d'Amring/Nordic Pharma. Amring/Nordic Pharma rejette toute obligation de mise à jour publique de ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 février 2024 à 15:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :