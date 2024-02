Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture de l'autoroute 25 en direction sud durant la nuit du 1er au 2 mars

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 1er au...

La gestion des eaux usées de Canso sera améliorée grâce à un investissement conjoint de plus de 350 000 $ des gouvernements fédéral et provincial et de la municipalité du district de Guysborough. Annoncé par le secrétaire parlementaire Mike...