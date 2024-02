Les clients de Vacances Sunwing pourront très bientôt découvrir la toute nouvelle propriété paradisiaque de RIU Hotels & Resorts en Jamaïque, le Riu Palace Aquarelle





MONTRÉAL, le 26 févr. 2024 /CNW/ - À compter du début mai, les clients de Vacances Sunwing pourront découvrir un tout nouveau coin de paradis tout compris grâce aux RIU Hotels & Resorts, une chaîne hôtelière favorite des Canadiens établie dans certaines des destinations soleil les plus prisées. Le tout nouveau Riu Palace Aquarelle, dont l'accueil et le service sont à la hauteur de la réputation des hôtels RIU, ouvrira ses portes le 4 mai 2024 sur l'île dynamique de la Jamaïque. Le Riu Palace Aquarelle proposera des escapades familiales haut de gamme et des commodités qui plairont aux voyageurs de tous les âges, dont un parc aquatique exclusif et des restaurants internationaux, le tout dans un décor de bord de mer des plus convoités.

L'ouverture très attendue du Riu Palace Aquarelle ce printemps, qui sera offert exclusivement aux clients de Vacances Sunwing au Canada, marque la septième propriété de RIU en Jamaïque et la toute première dans la magnifique destination de Falmouth, dans la région de Trelawny, située à seulement 35 minutes de l'aéroport international Donald-Sangster à Montego Bay.

«?Depuis plus de dix ans, RIU Hotels & Resorts est l'un des partenaires de confiance de Vacances Sunwing, en raison des expériences de vacances exceptionnelles qu'il offre à nos clients du Canada. Nous sommes ravis de soutenir le lancement de leur nouvel ajout en Jamaïque au mois de mai?», a déclaré Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. «?Cette oasis face à la plage convient parfaitement aux voyageurs en tous genres, des jeunes couples jet-set qui voyagent sous les tropiques aux familles qui souhaitent relaxer tout en divertissant leurs plus jeunes. Nous avons très hâte d'offrir à notre clientèle plus d'options de vacances grâce à cette marque hôtelière parmi les mieux cotées des Caraïbes.?»

Entre le hall à aire ouverte, les restaurants, les suites et les diverses sections, plusieurs éléments de cette nouvelle propriété évoquent l'ambiance insulaire de la Jamaïque. On y trouve également l'exceptionnel design modernisé des hôtels RIU, à l'image des nouvelles propriétés et de celles récemment rénovées au Mexique et dans les Caraïbes.

L'hôtel possèdera 753 chambres, dont le style moderne et éclatant complète parfaitement le décor naturel, ainsi qu'un éventail d'hébergements convenant aux familles, aux cercles d'amis et aux groupes de toutes les tailles. Les vacanciers pourront choisir parmi une variété de suites dotées d'un balcon ou d'une terrasse, d'espaces de vie et de commodités modernes, certaines offrant des vues mer ou des accès piscine, ou encore parmi des hébergements familiaux à deux chambres ou des suites communicantes pour les groupes.

Du lever au coucher du soleil, les voyageurs pourront profiter davantage de leurs vacances au soleil grâce aux nombreuses commodités modernes conçues pour tous les âges. Les clients pourront se rafraîchir dans cinq piscines, dont une piscine pour enfants comprenant des glissades d'eau, visiter le parc aquatique Splash Water World sur place ou pratiquer des sports nautiques non motorisés comme la planche à pagaie, le kayak, la plongée avec tuba et bien d'autres activités. La plage de l'hôtel, bordée de chaises longues, est l'endroit idéal pour les personnes qui souhaitent se détendre, alors que les voyageurs actifs adoreront la salle d'entrainement, les cours de groupe dans l'espace RiuFit, le bain de vapeur et le spa Renova ($).

De plus, les clients pourront savourer toute une gamme de spécialités culinaires, dont des grillades jamaïcaines au restaurant Jerk Station, des saveurs du monde au buffet comprenant des postes de cuisson ouverts ainsi que des restaurants à la carte proposant de la cuisine fusion, italienne, japonaise ou des grillades. On trouvera également de nombreux bars partout sur la propriété, dont des bars près des piscines et dans celles-ci.

RIU Hotels & Resorts, dans un souci de lutter contre le problème grandissant du gaspillage alimentaire, s'est récemment associée à AENOR afin d'être la toute première chaîne hôtelière à obtenir la certification «?Zéro gaspillage alimentaire?». AENOR est une entreprise espagnole de premier plan qui travaille à établir un lien de confiance entre des organisations et leur clientèle à l'aide de services d'évaluation de la conformité, de formation et d'information ainsi que de certifications en milieu de travail telles que la gestion de la qualité et la santé et la sécurité au travail. Le programme «?Zéro gaspillage alimentaire?», qui s'aligne avec les objectifs de développement durable des Nations Unies et les objectifs de durabilité de RIU et d'AENOR, est présentement en essai dans certains hôtels RIU de Mallorca, en Espagne, en vue d'être éventuellement implanté dans d'autres destinations.

Les clients de Vacances Sunwing qui souhaitent échapper à la ville cet été ou encore planifier leur escapade hivernale du temps des Fêtes pourront profiter de la beauté de la Jamaïque et d'un service tout compris offert en tout temps au tout nouveau Riu Palace Aquarelle. Les voyageurs peuvent réserver dès maintenant auprès de leur agent de voyages ou au Sunwing.ca/fr. De plus, d'ici le 31 mars 2024, les clients bénéficient également d'une offre de grande ouverture d'une durée limitée* allant jusqu'à 25 % de rabais sur leur réservation au Riu Palace Aquarelle pour un séjour ayant lieu entre le 4 mai et le 31 août 2024.

* Des modalités et conditions s'appliquent.

