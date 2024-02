NX Morocco Free Zone obtient les certifications des systèmes de gestion de l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail





TOKYO, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU (ci-après « NX Morocco Free Zone »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC, a obtenu les certifications ISO 14001:2015 (pour les systèmes de gestion de l'environnement) et ISO 45001:2018 (pour les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail), à compter du 18 janvier 2024.

Le groupe NX s'est engagé à maintenir et à améliorer la qualité dans ses différentes opérations comme un moyen utile de s'assurer que le groupe se développe de manière durable et améliore ses performances pour accroître la satisfaction des clients, et à poursuivre la certification ISO à l'échelle mondiale.

NX Morocco Free Zone a obtenu la certification ISO 9001:2015 pour les systèmes de gestion de la qualité en 2022 afin de maintenir et d'améliorer la qualité de ses services. Pour fournir des services de meilleure qualité, NX Morocco Free Zone s'est efforcée de réduire son impact sur l'environnement et les risques liés à la santé et à la sécurité au travail, ce qui lui a permis d'obtenir les certifications suivantes.

- ISO 14001:2015 (Systèmes de gestion de l'environnement)

Dans le cadre de la Charte environnementale du groupe NX, NX Morocco Free Zone fait sa part pour réduire les différents risques intrinsèques aux environnements naturels, de travail et autres qui entourent ses sociétés afin d'assumer les responsabilités environnementales globales du groupe. Elle continuera à s'efforcer activement de protéger l'environnement et de contribuer à la construction d'une société durable.

- ISO 45001:2018 (Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail)

Conformément à la philosophie de sécurité du groupe NX, « la sécurité prime sur tout le reste », NX Morocco Free Zone continuera à améliorer son environnement de travail et à réduire le risque d'accidents du travail en accordant la plus haute priorité à la sécurité et à la santé dans son environnement de travail et en aspirant à être des lieux de travail où tous les employés impliqués dans les activités commerciales peuvent travailler en toute sécurité et en toute sérénité.

NX Morocco Free Zone reste déterminée à contribuer à la création d'une société durable par le biais de ses activités commerciales et à fournir à ses clients des services logistiques de grande valeur à l'échelle mondiale, tout en s'efforçant d'améliorer sa propre fiabilité et sa valeur d'entreprise.

Détails de la certification ISO

Nom de la société : Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU

Date d'acquisition : 18 janvier 2024

Normes de certification : ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Activités certifiées : Activité logistique

Organisme d'évaluation de la conformité : Bureau Veritas S.A.

26 février 2024 à 03:22

