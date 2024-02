Air Canada réagit à la cessation des activités de Lynx Air





MONTRÉAL, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle plafonnera ses tarifs et ajoutera plus de 6 000 places dans certains marchés exploités par Lynx Air en réponse à l'annonce par cette dernière de la cessation de ses activités à compter du 26 février 2024. Ces mesures visent à offrir aux clients de Lynx Air touchés des options abordables en classe économique à bord de vols d'Air Canada, pour des voyages au Canada, aux États-Unis et à Cancún, au Mexique. Ces clients seront ainsi en mesure de rentrer chez eux ou de trouver une solution de rechange à un voyage d'hiver planifié.

Ces tarifs seront offerts pour les achats de billets faits avant le 26 février 2024. Ils seront en vigueur pour les voyages jusqu'au 2 avril, pour couvrir la période des semaines de relâche du printemps au Canada et celle des vacances de Pâques. Les vols pourront être achetés sur le site aircanada.com ou par l'entremise d'agents de voyages. Air Canada ne sera pas en mesure d'honorer les billets de Lynx Air et il est conseillé aux clients de Lynx Air de consulter le site internet de l'Office des transports du Canada.

Air Canada prévoit également augmenter de plus de 6 000 places sa capacité du 25 février au 19 mars, sur des liaisons de Lynx Air au départ de Toronto et de Montréal à destination de Cancún, de Fort Myers, d'Orlando, de Tampa, de Phoenix et de Las Vegas. Toutefois, étant donné que la période des vacances d'hiver est très occupée et que les vols sont déjà relativement pleins, la capacité d'augmenter davantage le nombre de places est limitée.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

