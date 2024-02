Mavenir fait passer un réseau Open RAN en phase commerciale préalablement à un déploiement à grande échelle pour l'opérateur indien Vodafone Idea





Mavenir, le fournisseur d'infrastructure réseau cloud native qui construit l'avenir des réseaux, a annoncé aujourd'hui être dans la phase commerciale avancée du déploiement d'un projet pilote de réseau Open RAN pour Vodafone Idea Limited (Vi). Démarré en septembre 2023, le déploiement en cours couvre des lancements de sites clés et achemine actuellement du trafic commercial réel en prévision d'un déploiement à grande échelle. Le projet pilote constitue le premier déploiement conforme O-RAN sur le réseau de Vodafone Idea, utilisant les bandes de fréquences à ondes millimétriques (mmWave) N78 et N258 et la bande 1 prenant en charge l'architecture NSA.

Mavenir et Red Hat continuent de travailler avec des clients et partenaires pour proposer l'un des plus robustes écosystèmes Open RAN disponibles aujourd'hui. Dans ce cas, Mavenir fournit à l'opérateur indien un système Open RAN cloud natif de bout-en-bout complet ? incluant une solution d'unité distribuée (DU, Distributed Unit) basée sur du matériel disponible dans le commerce (COTS) et les radios évolutives et modulaires OpenBeamtm de Mavenir, une unité centralisée (CU, Centralized Unit) plus l'ensemble des capacités logicielles RAN et unités radio distantes (RRU, Remote Radio Unit) de Mavenir, le tout fonctionnant sur OpenShift de Red Hat, la plateforme d'application Cloud hybride leader du secteur alimentée par Kubernetes ? optimisé en vue d'un déploiement dans des environnements urbains.

S'exprimant au sujet du déploiement, Jagbir Singh, directeur technique chez Vodafone Idea, a déclaré : « Nous sommes fiers de démontrer notre leadership dans l'étude de solutions radio de nouvelle génération capables d'offrir des avantages durables à notre entreprise et à nos clients. Proposé grâce à l'innovation et aux initiatives stratégiques technologiques conjointes de Mavenir, ce déploiement Open RAN est en phase avec notre feuille de route de transformation technologique et notre écosystème de fournisseurs enrichi. En travaillant en partenariat avec la solution de Mavenir, nous prévoyons que la technologie Open RAN jouera un rôle majeur pour fournir des capacités réseau améliorées, un meilleur coût total de possession et des interfaces ouvertes qui feront progresser le secteur de nouvelles manières. »

BG Kumar, président de la division Réseaux d'accès, plateformes et intégration numérique chez Mavenir, a affirmé : « Vodafone Idea ouvre la voie pour apporter les avantages évidents de la technologie Open RAN sur le marché indien, qui est caractérisé par des défis et opportunités uniques, notamment son très grand nombre d'abonnés, sa densité de population élevée et ses environnements de déploiement variés. Mavenir est impliquée activement dans la construction de l'écosystème qui fournira les plateformes technologiques Open RAN de nouvelle génération permettant d'améliorer l'expérience client dans toute l'Inde ? favorisant davantage de croissance, de flexibilité, de personnalisation et d'innovation axée sur le client, tout en réduisant les dépenses en capital et les frais d'exploitation pour les opérateurs. »

Honoré LaBourdette, vice-présidente principale par intérim en charge des opérateurs télécoms mondiaux et vice-présidente en charge des télécommunications, des médias, du divertissement et de l'écosystème périphérique chez Red Hat, a expliqué : « Red Hat se consacre à aider les fournisseurs de services à mettre en oeuvre des solutions Open RAN pour une plus grande liberté de choix et de nouveaux cas d'utilisation de la 5G comme la 5G Core, l'informatique en périphérie et l'IA/apprentissage automatique. En collaborant avec Mavenir, OpenShift de Red Hat aide à fournir à Vodafone Idea une plateforme fiable pouvant être dimensionnée afin de répondre aux besoins de ses clients. »

À propos de Vodafone Idea

Fruit d'un partenariat entre Aditya Birla Group et Vodafone Group, Vodafone Idea Limited est l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications en Inde. L'entreprise, qui fournit des services de données et de voix partout en Inde à travers des plateformes 2G, 3G et 4G, dispose d'un vaste portefeuille de spectre, notamment un spectre 5G en milieu de bande dans 17 cercles et un spectre 5G mmWave dans 16 cercles. Pour soutenir la demande croissante en données et service vocal, l'entreprise s'est engagée à offrir des expériences client agréables et à contribuer à la création d'une véritable « Inde numérique » en permettant à des millions de citoyens de se connecter et de bâtir un lendemain meilleur. L'entreprise construit des infrastructures afin d'introduire des technologies plus récentes et intelligentes, préparant pour l'avenir les clients tant particuliers que professionnels grâce à des offres innovantes, facilement accessibles à travers un écosystème de canaux numériques et une forte présence sur le terrain. Les actions de la société sont cotées à la National Stock Exchange (NSE) et à la BSE en Inde. La société propose des produits et services à ses clients en Inde sous la marque de commerce MC "Vi".

Pour de plus amples renseignements, visitez www.MyVi.in

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l'avenir des réseaux aujourd'hui avec des solutions cloud natives, basées sur l'IA, qui sont écologiques de par leur conception, permettant aux opérateurs de profiter des avantages de la 5G et d'obtenir des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l'Open RAN et acteur disruptif reconnu dans le secteur, Mavenir propose des solutions primées qui permettent une automatisation et une monétisation sur les réseaux de téléphonie mobile dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 300 fournisseurs de services de communications dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. www.mavenir.com

Venez rencontrer Mavenir au Mobile World Congress 2024, qui se tient à Barcelone du 26 au 29 février 2024

Pour découvrir nos dernières innovations, les annonces du MWC et en savoir plus sur la façon dont Mavenir offre le futur des réseaux dès aujourd'hui, rencontrez notre équipe dans le Hall 2 (Stand 2H60).

