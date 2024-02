Novavax et Gavi parviennent à un accord sur le contrat d'achat anticipé du vaccin contre la COVID-19 pour 2021





GAITHERSBURG, Maryland, et GENÈVE, 23 février 2024 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) et Gavi, l'Alliance du Vaccin (Gavi) ont annoncé aujourd'hui être parvenus à un accord concernant le contrat d'achat anticipé (CAA) de 2021 pour le vaccin prototype contre la COVID-19 de Novavax (NVX-CoV2373). Cet accord met un terme à l'arbitrage en cours relatif au CAA.

« Novavax est heureux d'avoir conclu cet accord avec Gavi, car il nous permet de continuer à travailler ensemble à la réalisation de notre mission commune, qui est d'assurer un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces », a déclaré John C. Jacobs, président-directeur général de Novavax. « Nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme avec Gavi pour assurer un accès continu à notre vaccin contre la COVID-19 sans ARNm et à base de protéines. »

« Gavi se félicite de cet accord, qui nous permet de continuer à nous concentrer sur nos principaux objectifs programmatiques, notamment l'accès aux vaccins contre la COVID-19 pour les personnes vulnérables dans les pays à faible revenu. C'est une bonne chose pour la vaccination mondiale, pour les pays et pour des marchés de fabrication sains », a déclaré David Marlow, PDG (par intérim) de Gavi, l'Alliance du Vaccin.

Dans le but de renforcer leur engagement commun en faveur de la santé publique, Novavax et Gavi ont convenu de conditions qui donneront la priorité à la mission commune de Gavi et de Novavax, qui est de sauver des vies et de protéger la santé des populations en augmentant l'utilisation équitable et durable des vaccins. En vertu des termes de l'accord, Novavax a effectué un paiement initial de 75 millions de dollars à Gavi et a accepté d'effectuer des paiements différés de 80 millions de dollars par an jusqu'au 31 décembre 2028, qui sont dus en versements trimestriels et totalisent jusqu'à 400 millions de dollars. L'obligation annuelle en espèces de Novavax serait compensée ou réduite par un crédit annuel de 80 millions de dollars pour les vaccins, qui peut être utilisé pour les ventes admissibles de n'importe quel vaccin de la société financé par Gavi pour la fourniture aux pays à faible revenu et à revenu moyen inférieur. L'utilisation du crédit annuel pour les vaccins pour les ventes admissibles réduirait l'obligation annuelle en espèces de Novavax. En plus de l'obligation annuelle, Novavax fournira un crédit de vaccin supplémentaire pouvant aller jusqu'à 225 millions de dollars, en cas de demande supplémentaire, qui pourra être appliqué à l'achat de doses admissibles de n'importe quel vaccin de la société dans ces pays tout au long de la période de cinq ans.

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) promeut l'amélioration de la santé en découvrant, en développant et en commercialisant des vaccins innovants qui aident à protéger contre les maladies infectieuses graves. Novavax, une entreprise mondiale basée à Gaithersburg, dans le Maryland (États-Unis), propose une plateforme vaccinale différenciée qui combine une approche fondée sur les protéines recombinantes, une technologie innovante de nanoparticules et l'adjuvant breveté Matrix-Mtm de Novavax, afin d'améliorer la réponse immunitaire. Le portefeuille de la société comprend son vaccin contre la COVID-19 et son pipeline comprend un vaccin combiné contre la COVID-19 et la grippe. En outre, l'adjuvant de Novavax est inclus dans le vaccin contre le paludisme R21/Matrix-M de l'Université d'Oxford et du Serum Institute of India. Pour plus d'informations, veuillez consulter novavax.com et LinkedIn.

À propos de Gavi, l'Alliance du vaccin

Gavi, l'Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé qui contribue à vacciner plus de la moitié des enfants du monde contre certaines des maladies les plus mortelles. L'Alliance du vaccin rassemble les gouvernements des pays en développement et des pays donateurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, des agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates et d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, cliquez ici.

Depuis sa création en 2000, Gavi a contribué à vacciner toute une génération ? plus d'un milliard d'enfants ? et a évité plus de 17,3 millions de décès futurs, contribuant ainsi à réduire de moitié la mortalité infantile dans 78 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle clé dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre Ebola, le choléra, le méningocoque et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi se concentre désormais sur la protection de la prochaine génération, en particulier des enfants « zéro dose » n'ayant reçu aucune dose de vaccin. L'Alliance du Vaccin utilise des financements innovants et les technologies les plus récentes (des drones à la biométrie) pour sauver des vies, prévenir les épidémies avant qu'elles ne se propagent et aider les pays sur la voie de l'autosuffisance. Pour en savoir plus, consultez le site www.gavi.org et rejoignez-nous sur Facebook et X (anciennement Twitter).

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent document concernant l'avenir de Novavax, ses plans et perspectives d'exploitation, sa mission, sa coordination avec Gavi, ainsi que la survenance et le calendrier de certains paiements à Gavi, sont des déclarations prospectives. Novavax attire l'attention sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, la capacité de Novavax à fabriquer, distribuer ou commercialiser avec succès son vaccin contre la COVID-19 mis à jour, les défis à relever, seule ou avec des partenaires, diverses exigences en matière de sécurité, d'efficacité et de caractérisation des produits, y compris ceux liés à la qualification des procédés, à la validation des essais et aux tests de stabilité, nécessaires pour satisfaire les autorités réglementaires applicables ; la difficulté à obtenir des matières premières et des approvisionnements rares ; les contraintes de ressources, y compris le capital humain et la capacité de fabrication, et les contraintes qui pèsent sur la capacité de Novavax à suivre les voies réglementaires prévues, seule ou avec des partenaires, dans plusieurs administrations simultanément, ce qui entraîne des dépôts réglementaires échelonnés et des mesures réglementaires potentielles ; des défis ou des retards dans la réalisation d'essais cliniques ; des défis ou des retards dans l'obtention d'une autorisation réglementaire pour ses produits candidats, y compris pour les futurs changements de souche de variante de la COVID-19 ; des défis ou des retards de fabrication, de distribution ou d'exportation ; la dépendance importante de Novavax envers le Serum Institute of India Pvt. Ltd. et Serum Life Sciences Limited pour la co-formulation et le remplissage et PCI Pharma Services pour la finition des vaccins contre la COVID-19 de Novavax et l'impact de tout retard ou perturbation de leurs opérations sur la livraison des commandes des clients ; les défis liés à la mise en oeuvre de son plan mondial de restructuration et de réduction des coûts ; la capacité de Novavax à livrer des doses en temps opportun ; les défis liés à l'adoption commerciale et à l'acceptation sur le marché de son vaccin contre la COVID-19 mis à jour, de son NVX-CoV2373 ou de toute formulation contenant une souche de variante de la COVID-19 ; les défis liés au respect des exigences contractuelles dans le cadre d'ententes avec de multiples entreprises commerciales, le gouvernement et d'autres entités, y compris les exigences relatives à la livraison des doses qui peuvent obliger Novavax à rembourser des parties des paiements initiaux et autres paiements reçus antérieurement ou entraîner une réduction des paiements futurs en vertu de ces ententes ; les défis liés à la saisonnalité des vaccinations contre la COVID-19 ; et les autres facteurs de risque identifiés dans les sections « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la gestion de la situation financière et des résultats des opérations » du rapport annuel de Novavax sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022 et les rapports trimestriels subséquents sur le formulaire 10-Q, tels que déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Novavax conseille aux investisseurs de ne pas accorder une confiance considérable aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Novavax vous encourage à lire ses documents déposés auprès de la SEC, disponibles sur les sites www.sec.gov et www.novavax.com, pour une analyse de ces déclarations ainsi que d'autres risques et incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date du présent document, et nous ne sommes pas tenus de les mettre à jour ou de les réviser. Les activités de Novavax sont soumises à des risques et des incertitudes considérables, y compris ceux mentionnés ci-dessus. Les investisseurs, les investisseurs potentiels et les autres personnes doivent tenir compte de ces risques et incertitudes.

23 février 2024 à 07:29

