Le processus de présentation de demandes au Programme d'emploi et de compétences des jeunes débutera bientôt

OTTAWA, ON, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, a annoncé un investissement d'environ 13,5 millions de dollars pour financer une nouvelle vague de demandes dans le cadre du Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ). L'initiative fournira au secteur agricole l'aide nécessaire pour financer environ 1 200 emplois pour les jeunes dans le secteur.

Le PECJ prévoit une aide à hauteur de 50 % des salaires, jusqu'à concurrence de 14 000 $ pour les employeurs du secteur agricole qui embauchent des jeunes canadiens. Les employeurs qui embauchent des jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi seront admissibles à un financement de 80 % du coût des salaires et des avantages sociaux (jusqu'à concurrence de 14 000 $) et pourraient être admissibles à un financement supplémentaire de 5 000 $ pour surmonter des obstacles spécifiques à l'emploi.

Le Programme apporte un soutien pour les recrues appartenant aux catégories suivantes :

Autochtones;

Jeunes vivant avec un handicap, y compris un handicap physique, un handicap lié à la santé mentale ou un trouble d'apprentissage;

Jeunes racisés;

Nouveaux arrivants au Canada (au cours des cinq dernières années);

Jeunes d'un parent monoparental;

Jeunes vivant dans un ménage à faible revenu;

Jeunes ayant quitté l'école secondaire;

Jeunes résidant dans des régions éloignées, nordiques ou accessibles seulement par voie aérienne;

Jeunes vivant dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire;

Jeunes 2ELGBTQQIA+.

Les employeurs peuvent présenter leur demande entre le 26 février 2024 et le 25 mars 2024 pour que leur projet soit pris en compte. La priorité sera accordée aux demandes provenant d'employeurs autochtones pour l'année de programme 2024-2025. Les formulaires de demande se trouvent sur la page Web. Pour en savoir plus, veuillez contacter Agriculture et Agroalimentaire Canada par courriel, à l'adresse [email protected], ou par téléphone, au 1-866-452-5558.

Citation

«?Les jeunes sont l'avenir du secteur agricole canadien, et nous voulons nous assurer qu'ils aient la possibilité d'acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour avoir des carrières longues et prospères dans le domaine de l'agriculture. J'encourage donc aussi bien les jeunes que les employeurs à profiter de ce programme.?»

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), une initiative dirigée par Emploi et Développement social Canada à laquelle participent douze ministères et organismes fédéraux. Le PECJ s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à aider les jeunes, particulièrement ceux qui se heurtent à des obstacles à l'emploi, à obtenir les renseignements, les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

Depuis le lancement du PECJ , environ 5 100 jeunes de toutes les provinces et de tous les territoires ont été embauchés dans des organisations qui oeuvrent dans le domaine de l'agriculture. Près de 1 500 jeunes confrontés à des obstacles ont été employés dans le cadre du programme depuis sa création en 2019.

