Lantronix annonce le lancement de Percepxiontm, sa nouvelle plateforme logicielle sur le cloud dédiée aux appareils compatibles avec l'IdO

IRVINE, Californie, 22 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), fournisseur mondial de solutions informatiques et de connectivité à l'IdO annonce ce jour le lancement de Percepxiontm, sa nouvelle plateforme logicielle basée sur le cloud dédiée aux dispositifs d'accès à l'IdO. Ce produit est préconfiguré dans les passerelles d'accès à l'IdO, les routeurs, traqueurs et commutateurs primés de Lantronix, afin d'assurer une gestion sécurisée et intégrale du cycle de vie des appareils. La plateforme Percepxion permet une efficace mise à l'échelle des déploiements en périphérie, au niveau régional ou mondial. Sa gestion se pilote au moyen d'une interface unique et intuitive.



« La plateforme Percepxion prend la forme d'une solution compatible avec l'IdO simple à installer pour nos clients. Elle est en outre pré-paramétrée sur nos produits de connectivité et informatiques, » a déclaré Jacques Issa, Vice-président marketing de Lantronix Inc., et d'ajouter : « Son architecture multi-tenant en fait une solution B2B qui permet aux utilisateurs de générer une source de revenus supplémentaires. »

L'installation à distance des appareils Lantronix peut se faire de manière automatisée en mode sans contact directement depuis la plateforme. Les micrologiciels, configurations et certificats nécessaires à chaque site sont chargés à distance pour garantir à la fois le transfert sécurisé des données et la conformité des appareils. Cela constitue un excellent moteur d'optimisation de la gestion des infrastructures majeures, de la flotte, des villes intelligentes, et d'autres solutions compatibles avec l'IdO de bout-en-bout.

Parmi les fonctionnalités clés de Percepxion, on peut citer :

Percepxion simplifie les vagues de mises à jour logicielles pour maintenir un niveau de cybersécurité fiable des appareils. Sa plateforme basée sur le cloud est conforme aux exigences pointues des bureaux de sécurité d'entreprise concernant les appareils, l'accès aux données et les permissions des utilisateurs, pour garantir l'intégrité et la confidentialité de l'ensemble des solutions informatiques. Un fonctionnement en temps réel des appareils. Percepxion permet un accès à distance et en temps réel au diagnostic et au dépannage, ainsi qu'aux mises à jour à distance avec un regroupement sélectif et des contrôles automatisés qui génèrent des alertes et des notifications visant à réduire les temps d'arrêt du système.

Percepxion adopte une approche intégrale en matière de solutions de périphérie compatibles avec l'IdO qui dope le retour sur investissement en simplifiant les processus de gestion et de maintenance en périphérie, tout en fournissant une assistance et une assurance à long terme aux clients.

Des services dédiés aux appareils Lantronix

Disponible sous forme de service, la plateforme basée sur le cloud à l'architecture multi-tenant de Percepxion fournit aux entreprises une gestion complète du cycle de vie de leurs appareils à travers des applications Web et mobiles. Ce service est assorti d'une assistance technique de premier niveau, de conditions de garantie spécifiques et d'autres services en option.

Pour en savoir plus sur Percepxion et découvrir l'offre gratuite d'essai de 60 jours, nous vous invitons à visiter la page https://www.lantronix.com/percepxion/.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un fournisseur mondial de solutions informatiques et de connectivité compatibles avec l'Internet des Objets (IdO) ciblant des secteurs économiques à forte croissance comme l'urbanisme dit intelligent, l'automobile ou l'industrie. Les produits et services de Lantronix permet aux entreprises de réussir sur les marchés compatibles avec l'l'IdO en plein essor en apportant des solutions personnalisables déclinées sur tous les volets de la pile de l'IdO. Les solutions de pointe développées par Lantronix comprennent une infrastructure de sous-stations intelligentes, des systèmes d'infodivertissement et de surveillance vidéo, mais aussi une administration hors bande (out of band, OOB) avancée pour le cloud et l'informatique en périphérie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Lantronix.

Déclaration « Safe Harbor » en vertu de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : toutes les déclarations visées par le présent communiqué de presse ne relevant exclusivement pas de faits historiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à nos solutions, technologies et produits, et les attentes relatives à notre gestion, croissance et rentabilité futures. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et sont assujetties à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer nos résultats réels, notre activité future, notre situation financière ou nos performances de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou induits dans toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou la dégradation de la situation économique régionale et mondiale ou l'instabilité du marché ciblant nos activités, y compris les effets sur les décisions d'achat de nos clients ; notre capacité à atténuer toute perturbation de nos propres chaînes d'approvisionnement et de celles de nos fournisseurs et distributeurs induite par la pandémie de COVID-19 ou d'autres épidémies ; les guerres et tensions récentes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ou d'autres facteurs semblables ; les réponses à venir et les conséquences des prochaines crises de santé publique ; les risques en matière de cybersécurité ; les amendements juridiques, réglementations et tarifications gouvernementales américaines ou étrangères en vigueur ; notre aptitude à mettre en oeuvre avec succès notre stratégie d'acquisition ou d'intégration des entreprises rachetées ; les enjeux et frais liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d'endettement; notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur supplémentaire repris dans notre rapport annuel sous le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 juin 2023, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 12 septembre 2023 dernier, y compris à la rubrique « Facteurs de risque » sous l'alinéa 1A de la Partie I de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires sont susceptibles d'apparaître de manière occasionnelle dans nos futurs dépôts. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu'à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour de sorte à refléter des événements ou circonstances ultérieurs.

© 2024 Lantronix, Inc. Tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

22 février 2024 à 15:15

