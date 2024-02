UN NOUVEAU STATIONNEMENT ÉTAGÉ À YUL AÉROPORT INTERNATIONAL MONTRÉAL-TRUDEAU





MONTRÉAL, le 22 févr. 2024 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est heureuse d'annoncer aujourd'hui l'ouverture officielle de son nouveau stationnement étagé P4. Celui-ci proposera à terme plus de 2 800 places de stationnement réparties sur quatre étages, un système de guidage vers les places disponibles et un service de navettes avec une aire d'attente chauffée. Avec la semaine de relâche qui arrive à grands pas, cette nouvelle infrastructure conçue à la fine pointe de la technologie permettra aux milliers de voyageurs s'envolant vers des destinations soleil d'avoir accès à une nouvelle option de stationnement s'ajoutant aux nombreux services déjà offerts à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

«?Selon nos prévisions, la croissance du trafic de passagers à YUL devrait poursuivre sur sa lancée et continuer de se positionner comme étant une des plus importantes au Canada dans les prochaines années. Afin de répondre adéquatement à la demande, nos équipes doivent poursuivre les efforts afin de préparer l'avenir de notre aéroport international. Alors que 2024 ne fait que commencer, nous avons réussi à livrer un projet de grande qualité, qui permettra d'autant plus de bonifier l'offre de stationnement à YUL au bénéfice des passagers, mais également de la maintenir dans un contexte où de nombreux projets sont à venir sur le site aéroportuaire. Il s'agit en effet d'une toute première réalisation qui s'inscrira dans notre plan global de redéveloppement de nos infrastructures d'accueil, qui sera présenté dans son ensemble plus tard au début du printemps?», a déclaré Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM Aéroports de Montréal.

En plus d'ajouter des places à l'offre existante, à partir du 1er mai, le premier niveau du P4 agira aussi à titre de débarcadère alternatif, à l'ouest du site aéroportuaire, afin d'alléger la circulation sur le débarcadère principal en façade de l'aérogare pour la saison estivale. Les passagers pourront ainsi se diriger plus rapidement vers un débarcadère éloigné desservi par un service de navettes fréquentes.

Un stationnement écoresponsable

En prenant la décision de mettre la durabilité au centre de ses priorités, ADM se fait un devoir d'adopter différentes stratégies afin de réduire les impacts environnementaux de ses projets d'infrastructure. Le P4 s'inscrit tout à fait dans cette volonté de construire différemment, avec la mise en place de diverses mesures dont la présence de panneaux photovoltaïques sur le toit afin de produire de l'électricité verte qui sera introduite par la suite dans le réseau. De façon à réduire les îlots de chaleur, la toiture du bâtiment a aussi été végétalisée sur 27 % de sa superficie. Dans l'ensemble, ce nouveau stationnement devrait consommer environ 17 % moins d'énergie qu'un stationnement standard. De la verdure habillera aussi l'ensemble du P4, qui permettra d'autant plus une gestion écologique des eaux de pluie. ADM vise d'ailleurs l'obtention de la certification Envision pour ce nouveau parc de stationnement. Mentionnons finalement que le projet aura généré un taux de récupération des résidus de construction atteignant 89 % sur toute la durée des travaux.

Le stationnement?P4 en chiffres

1 nouveau stationnement entièrement couvert

4 étages

2 800 places de stationnement à terme, dont 25 réservées aux personnes à mobilité réduite

100?000?m 2 de superficie totale, avec une empreinte au sol de 25?000?m 2

de superficie totale, avec une empreinte au sol de 25?000?m 3 ascenseurs

10 cages d'escaliers

31 bornes de recharge pour véhicules électriques

ADM continue aussi de maintenir une offre variée à YUL en identifiant les meilleures opportunités de bonification pour le transport collectif depuis et vers le site aéroportuaire, en collaboration avec les sociétés de transport de la région. Rappelons également que les travaux se poursuivent pour ADM et ses partenaires sur le chantier de construction de la station du REM, selon l'échéancier prévu.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal?

ADM Aéroports de Montréal?est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le «?World Airport Star Rating?» de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.?

22 février 2024 à 13:00

