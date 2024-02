Toronto Pearson organise un important salon de l'emploi pour renforcer les effectifs dans la communauté aéroportuaire





TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Toronto Pearson a tenu un autre grand salon de l'emploi au Toronto Congress Centre, où une vingtaine d'employeurs cherchaient à pourvoir plus de 700 postes à l'aéroport. Juste avant la période achalandée des voyages du printemps et de l'été, des partenaires de l'ensemble du réseau de l'aéroport se sont réunis pour chercher activement de nouveaux employés qui se joindront aux plus de 50 000 personnes travaillant dans la communauté de Toronto Pearson.

L'aéroport est au coeur de l'innovation canadienne et il offre d'incroyables possibilités de carrière et d'avancement, qu'il s'agisse du service à la clientèle, de la restauration, de la sécurité, de la manutention des bagages ou de nos partenaires des compagnies aériennes. Le salon de l'emploi d'octobre 2023 de Toronto Pearson a permis d'offrir un emploi à au moins 450 personnes.





Les candidats ont discuté avec des représentants d'Air Canada, de FedEx, de Sunwing, de HMS Host, de Paladin Security, de Porter Airlines, de Sheraton et de WestJet.

« L'industrie de l'aviation évolue à un rythme sans précédent et, par conséquent, bon nombre de nos 400 entreprises créent de nouveaux emplois intéressants ici, en Ontario », déclare Karen Mazurkewich, vice-présidente, Relations avec les intervenants et communications, de Toronto Pearson. « L'aéroport est la deuxième zone d'emploi en importance au Canada, et notre dernier salon de l'emploi fructueux témoigne de son importance en tant que moteur économique majeur pour la région. »

Le salon de l'emploi a lieu quelques semaines à peine après que Toronto Pearson eut repris sa place dans le palmarès des « meilleurs employeurs au Canada » selon Forbes en 2024. Le palmarès actuel comprend les 300 meilleurs employeurs canadiens établis selon un sondage indépendant de Forbes. Cette année, Toronto Pearson s'est classé au 210e rang dans l'ensemble et au 9e rang parmi toutes les entreprises de transport et de logistique figurant au palmarès.

