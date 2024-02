Les Bahamas fracassent des records sur le plan du tourisme avec plus de 9,65 millions de visiteurs en 2023





NASSAU, Bahamas, 22 février 2024 /CNW/ - Témoignage extraordinaire de la vigueur du secteur du tourisme du pays, le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas est fier d'annoncer un nombre record de visiteurs pour 2023, dépassant ainsi les prévisions.

Surpassant tous les records précédents, le pays a accueilli un total de 9 654 838 visiteurs en 2023, ce qui marque un jalon historique dans son parcours en tant que destination touristique mondiale de premier plan.

Ce nombre représente une augmentation de 38 % par rapport à 2022 et une augmentation de 33 % par rapport au record établi précédemment en 2019.

Le résultat de 2023 révèle une augmentation remarquable de 17 % des arrivées par voie aérienne de l'étranger, totalisant 1 719 980 visiteurs, par rapport à 1 470 244 en 2022. Cette croissance importante souligne l'attrait croissant des Bahamas en tant que destination par voie aérienne de choix.

Les arrivées par voie maritime ont également connu une hausse sans précédent, avec 7 934 858 visiteurs en 2023, en hausse de 43,5 % par rapport aux 5 530 462 visiteurs par voie maritime enregistrés l'année précédente.

La répartition des visiteurs dans les 16 destinations insulaires illustre davantage l'attrait généralisé des Bahamas.

New Providence a attiré 4 441 540 visiteurs, en hausse de 36 % par rapport à 2022.

Grand Bahama a accueilli 559 812 visiteurs, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2022.

Les îles extérieures ont connu une hausse impressionnante de 40 %, avec 4 653 486 arrivées de visiteurs par voie maritime et aérienne.

L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas, s'est dit ravi de ces réalisations.

« Les Bahamas ont non seulement dépassé leurs objectifs, mais ils ont établi une nouvelle référence dans le secteur du tourisme. Ces résultats témoignent du travail acharné et du dévouement de tous les intervenants de notre secteur touristique, du charme irrésistible de nos îles et de la gentillesse de nos gens », a déclaré M. Cooper.

L'augmentation remarquable du nombre de visiteurs dans toutes les catégories - sur le plan du transport aérien, du transport maritime et des différentes destinations insulaires - témoigne de l'attrait des Bahamas. New Providence, Grand Bahama et les îles extérieures ont tous connu une croissance importante, mettant en valeur les diverses attractions et expériences offertes aux touristes.

« Cette année record est une indication claire de la position des Bahamas comme destination de choix pour les voyageurs en quête d'expériences sans précédent. Nos îles offrent un mélange unique de beauté naturelle, de culture riche et d'accueil chaleureux, ce qui en fait une destination privilégiée des visiteurs du monde entier », a ajouté M. Cooper.

Mme Latia Duncombe, directrice générale du ministère du Tourisme, a ajouté : « Les Bahamas continuent d'accueillir les visiteurs à bras ouverts, et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre sur cette lancée. Grâce à notre engagement envers l'excellence et l'innovation dans le secteur du tourisme, les Bahamas devraient connaître un succès encore plus grand au cours des prochaines années. »

