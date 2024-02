/R E P R I S E -- Invitation aux médias - À Québec le 22 février 2024 - Le SPGQ et le SFPQ manifesteront pour des conditions salariales équitables/





QUÉBEC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) manifesteront le 22 février à Québec, devant les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor, pour réclamer des conditions de travail équitable à celle octroyée aux autres syndiqués du secteur public.

Les deux organisations syndicales dénoncent l'incapacité du gouvernement Legault à régler toutes les conventions collectives du secteur public et déplorent le manque de respect qu'il perpétue envers le personnel de la fonction publique.

Des porte-paroles des deux organisations seront sur place pour répondre aux questions des représentants des médias.

Horaire : Jeudi 22 février 2024, de midi à 13 h Lieu : Devant le Secrétariat du Conseil du trésor

875, Grande Allée Est à Québec G1R 5R8

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 35 000 spécialistes, dont près de 26 000 dans la fonction publique, 6?000 à Revenu Québec et 3 000 répartis dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur et au sein de diverses sociétés d'État.

À propos du SFPQ

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40?000 membres à travers le Québec, dont quelque 30?000 sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26?000 employés de bureau et techniciens et environ 4?000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10?000 autres membres proviennent du secteur parapublic.

SOURCE Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

22 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :