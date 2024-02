Zoomlion amorce 2024 avec le lancement d'équipement d'une valeur supérieure à 1,2 milliard de yuans vers des destinations mondiales





CHANGSHA, Chine, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le 18 février, le neuvième jour du premier mois lunaire de l'année du dragon, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a tenu des activités d'ouverture officielle pour 2024 dans divers parcs à l'échelle du pays, et a distribué une gamme de produits d'une valeur de plus de 1,2 milliard de yuans à des destinations mondiales, depuis ses villes et parcs industriels intelligents situés à Lugu, Quantang, Wangcheng, Changde, Weinan, Kaifeng, et ailleurs. Cela a marqué le début des efforts mondiaux de l'entreprise dans l'année du dragon, symbolisant le voyage du dragon à travers les mers.

Auparavant, les entreprises de grue d'ingénierie, de grue de construction, de machinerie pour le béton et de machinerie de terrassement de Zoomlion avaient obtenu plus de 5,4 milliards de yuans en commandes outre-mer lors de réunions annuelles et d'évaluations de produits, ouvrant la voie à un développement de haute qualité en 2024.

Ce jour-là, plus de 200 grues, y compris des grues sur chenilles et des grues mobiles d'une valeur totale de 280 millions de yuans, ont été dépêchées à partir du parc industriel de Quantang, du parc de Lugu et du parc Changde Hanshou pour soutenir des projets de construction dans le monde entier.

Ce matin-là, près de 200 remorques chargées de plus de 100 pièces d'équipement sont parties des usines intelligentes de grue à tour de Zoomlion à Changde, et de sa base en Chine de l'Est, de la base de Hengshui et de la base de Weinan. Cela comprenait notamment les plus récentes grues à tour de série R et des ascenseurs intelligents sans pilote, ainsi que des produits sur mesure conçus pour les marchés étrangers haut de gamme. Évaluées à 170 millions de yuans, ces commandes représentaient plus de 50 % des ventes à l'étranger.

Le premier lot de machinerie pour le béton de Zoomlion, comprenant des camions-pompes, des machines de pulvérisation de béton humide, des pompes montées sur camion, des mélangeurs et des stations de mélange d'une valeur de plus de 200 millions de yuans, a été envoyé à des destinations mondiales la veille.

Cette grande activité a été reproduite dans les parcs de fabrication de Zoomlion pour les machines intelligentes de travail aérien, les machines de terrassement, la machinerie pour pieux, les engins miniers, le matériel d'urgence et les véhicules industriels.

À mesure que les expéditions de machines d'ingénierie s'accélèrent, les activités d'ouverture en matière de machines agricoles de Zoomlion sont tout aussi animées. Plus de 500 machines agricoles ont été expédiées de divers parcs de production vers les principales régions productrices de céréales en Chine et sur les marchés d'outre-mer, y compris l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, la CEI et l'Amérique du Sud, ce qui a permis de préserver la production agricole dans le monde entier.

En 2024, l'entreprise va de l'avant avec une détermination et un optimisme inébranlables. En mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence, Zoomlion repousse continuellement les limites d'un développement de grande qualité, atteignant constamment de nouveaux jalons.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2344286/Zoomlion_dispatched_a_range_of_products_worth_over_RMB_1_2_billion_to_global_locations.jpg

21 février 2024 à 17:25

