Talkdesk recrute Albert Caravelli, vétéran du secteur des logiciels, pour diriger et développer les alliances stratégiques et les partenariats

Talkdesk®, Inc., un leader mondial des centres de contact cloud pour les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd'hui qu'Albert (Al) Caravelli, un cadre accompli et expérimenté dans la transformation des organisations de ventes et d'alliance qui a travaillé pour certains des plus importants éditeurs de logiciels au monde, avait rejoint la société en tant que vice-président principal des alliances et des partenariats.

Dans son nouveau rôle, M. Caravelli sera chargé de développer et d'entretenir l'écosystème croissant des partenaires d'alliances technologiques stratégiques, des intégrateurs de systèmes mondiaux et des fournisseurs de services mondiaux de Talkdesk.

M. Caravelli rejoint Talkdesk après avoir passé près de neuf ans chez Zscaler, une entreprise spécialisée dans la sécurité cloud, où il a occupait jusqu'à récemment le poste de vice-président mondial des alliances stratégiques et des cabinets de conseil, en charge de la stratégie de mise sur le marché de Zscaler et de son exécution. Au cours de son mandat, il a joué un rôle déterminant dans la formation d'alliances stratégiques avec de nombreuses entreprises, notamment Accenture, Capgemini, Deloitte, HCL, Infosys, AT&T, BT, Cognizant, Deutsche Telekom, OBS, Telefonica, TCS, TechMahindra, LTIM, Verizon, Vodafone et Wipro.

Avant Zscaler, M. Caravelli a été directeur principal des alliances mondiales chez HP Software, où il a dirigé la transformation de la fonction des alliances mondiales, ce qui a permis d'améliorer l'engagement stratégique avec les partenaires et de proposer de nouvelles offres conjointes. Il a également été en charge des alliances chez Jive Software et Mercury Interactive, et a occupé des fonctions commerciales chez Asera, Nielsen Claritas et The Nielsen Company. M. Caravelli a démarré sa carrière en tant que directeur des ventes chez Nestlé.

Ancien athlète international, M. Caravelli continue d'être conseiller technique et commentateur invité pour les séries mondiales masculines de rugby à sept, qui soutiennent les clubs de rugby locaux dans leur préparation et leur qualification pour les Jeux olympiques et d'autres compétitions. Il a été l'entraîneur principal de l'équipe des États-Unis de rugby à sept et de l'équipe des Philippines de rugby à sept. M. Caravelli est également bénévole pour les Special Olympics et Wounded Warriors.

Il est titulaire d'une licence en informatique de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA) et d'un Master of Business Administration (MBA) de l'Anderson School of Management de l'UCLA.

Tiago Paiva, fondateur et PDG de Talkdesk, a commenté en ces termes : « Au cours de l'année écoulée, notre équipe de direction s'est enrichie de talents fantastiques. Al apporte une grande expérience qui va aider Talkdesk à accélérer sa stratégie d'entreprise. Son expertise dans la mise en place et l'encadrement d'équipes de partenaires et d'alliances exceptionnelles sera vitale pour la réalisation de notre objectif, qui est d'atteindre un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars, de nous déployer à l'échelle mondiale et de transformer l'industrie des centres de contact. »

Al Caravelli, vice-président principal des alliances stratégiques et des partenariats chez Talkdesk, a confié pour sa part : « Je suis admiratif du succès de Talkdesk depuis des années. Lorsque l'opportunité s'est présentée de rejoindre son équipe de direction, j'étais impatient d'entamer le dialogue. En discutant avec Tiago et d'autres personnes de l'organisation, je me suis vite aperçu que mon expérience et ma stratégie s'accordaient parfaitement avec les objectifs commerciaux de l'entreprise. J'ai hâte de connaître l'écosystème des partenaires et de m'aligner sur les nouvelles stratégies et initiatives. »

Rex Thexton, directeur général d'Accenture, a déclaré : « J'ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec Al ces dernières années. J'ai pu constater de visu que son expérience en matière d'élaboration et de renforcement des programmes d'alliance et des programmes de partenariat aidait les entreprises à accélérer leur chiffre d'affaires et à atteindre leurs objectifs stratégiques. Il sera un atout considérable pour l'équipe de direction de Talkdesk. »

Sherry Vaswani, directrice générale de groupe chez Xalient, a ajouté : « J'ai eu l'occasion de travailler directement avec Al au cours des sept dernières années. Nous avons démarché des clients ensemble, et nous avons planifié et exécuté des campagnes qui ont abouti à de nombreux succès communs. Al a contribué à développer le partenariat entre Zscaler et Xalient, sachant estimer nos besoins à tous les stades de notre expansion et nous aidant de manière proactive à atteindre une forte croissance. Je sais qu'il apportera une valeur ajoutée considérable à Talkdesk. »

