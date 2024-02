IKEA Canada prévoit ouvrir trois nouveaux centres de planification et de commande en 2024





Les établissements de l'Ontario et du Québec permettent un accès stratégique à des experts IKEA qui transforment les rêves en réalité.

BURLINGTON, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - IKEA Canada est fière d'annoncer l'ouverture de deux nouveaux centres de planification et de commande le mois prochain à London en Ontario et à Lachenaie au Québec. Les centres de planification et de commande constituent l'une des nombreuses façons dont IKEA Canada peut rendre plus accessibles ses articles d'ameublement et ses services d'aménagement intérieur, permettant aux clients d'obtenir du soutien par des experts IKEA pour planifier, commander et acheter des agencements complexes pour la cuisine, la salle de bains, la chambre à coucher et le salon.

S'intégrant au Wonderland Power Centre situé au 3120 Wonderland Road South, le centre de planification et de commande de London ouvrira ses portes le 6 mars. Quant à lui, le centre de planification et de commande de Lachenaie, situé au 552 Montée des Pionniers dans les Galeries de Lanaudière, accueillera ses premiers clients dès le 20 mars.

« Notre plus récent rapport IKEA sur la vie à la maison a révélé que plus de 50 pour cent des Canadiens ont l'intention soit de déménager, soit de rénover leurs maisons au cours des deux prochaines années, et nous voulons les soutenir en offrant des agencements d'ameublement d'intérieur abordables et inspirants qui répondent aux besoins en constante évolution de leurs maisons, » a affirmé Inna Romagnoli, directrice nationale Développement commercial et transformation chez IKEA Canada. « Nous avons hâte d'offrir une expérience supérieure de planification à nos voisins de London et de Lachenaie et ainsi simplifier leur processus de planification pour obtenir l'espace de leurs rêves. »

Pour continuer à répondre à la demande grandissante pour ce service personnalisé, un nouvel établissement sera aussi ouvert à Barrie en Ontario au centre commercial SmartCentres Barrie South à l'été 2024. L'ouverture de l'établissement de Barrie apportera le réseau grandissant de centres de planification et de commande à un total de huit établissements au Canada.

Les centres de planification et de commande offrent des services de planification avec ou sans rendez-vous où les clients peuvent s'asseoir avec un expert IKEA pour planifier des achats complexes comme les cuisines et les projets de rangement de chambre à coucher. Les articles ne sont pas disponibles pour retrait immédiat aux centres de planification et de commande ; plutôt, les clients peuvent explorer et découvrir une sélection d'agencements IKEA qui pourraient répondre à leurs besoins d'ameublement d'intérieur. Une fois leur commande passée, les clients peuvent se la faire livrer directement chez eux ou dans un point de ramassage IKEA.

En tant que chef de file de la vie à la maison, IKEA s'engage à aider les Canadiens à réaliser leur rêve de vivre dans une belle maison abordable, et ce, depuis 47 ans. Dans le cadre de son engagement continu à fournir des articles et des services fonctionnels, de haute qualité et à prix abordables, IKEA Canada a récemment annoncé un investissement de 80 millions de dollars pour réduire le prix de plus d'un millier d'articles en 2024 en réponse à la crise du coût de la vie. Les centres de planification et de commande pourront bénéficier de prix nouvellement réduits sur des articles IKEA emblématiques tels que la bibliothèque BILLY et les rangements EKET.

Alors qu'elle continue d'étendre ses activités au Canada, IKEA Canada est constamment en quête de talents exceptionnels. Pour savoir comment construire votre carrière chez IKEA et rejoindre les équipes qui donneront vie à ces nouveaux points de rencontre clients, visitez fr.Ikea.ca/emploi.

Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande IKEA, y compris les heures d'ouverture, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 389 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année passée, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 166 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

