Kinaxis élargit son programme de partenariat pour répondre à la demande de l'industrie pour des solutions de nouvelle génération de gestion de la chaîne d'approvisionnement

Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), le fournisseur chef de file de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme PartnerLink pour mieux équiper ses partenaires pour qu'ils puissent orchestrer la chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour leurs clients communs. Alors que de nouveaux niveaux d'instabilité et d'incertitude stimulent une demande sans précédent de transformation numérique, les entreprises ont besoin d'avoir accès à des solutions qui leur apportent agilité, prévisibilité et intelligence à un rythme accéléré.

Depuis son lancement en 2021, le programme PartnerLink de Kinaxis ? qui comprend des intégrateurs de systèmes (SI), des partenaires Cloud, des partenaires d'extension de solutions (SolEx) et des revendeurs à valeur ajoutée (VAR) ? s'est développé pour atteindre aujourd'hui plus de 170 partenaires et plus de 2?500 consultants certifiés dans le monde entier, ce qui en fait l'un des plus grands réseaux de spécialistes axés sur la transformation de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie.

Dans un contexte de perturbations accrues du commerce mondial, Kinaxis réalise une série d'investissements significatifs dans le programme PartnerLink pour renforcer sa communauté en pleine croissance, inclure de nouveaux niveaux de programme, organiser des événements régionaux centrés sur les partenaires, et mettre en oeuvre un programme pédagogique remanié de formation, d'outils et de ressources d'habilitation, afin de s'assurer que les partenaires puissent bénéficier d'une voie accélérée vers le déploiement sur notre plateforme.

Principaux investissements pour l'année 2024 :

Portail de gestion des relations avec les partenaires ? Ce nouveau portail servira de hub de communication dynamique tout-en-un, et offrira des tableaux de bord personnalisables permettant d'accéder à des ressources commerciales précieuses, à une assistance au marketing et au déploiement, à des informations sur les formations et les certifications, à des informations sur les événements, à des documents sur les produits et bien plus encore.

? Ce nouveau portail servira de hub de communication dynamique tout-en-un, et offrira des tableaux de bord personnalisables permettant d'accéder à des ressources commerciales précieuses, à une assistance au marketing et au déploiement, à des informations sur les formations et les certifications, à des informations sur les événements, à des documents sur les produits et bien plus encore. Tout premier roadshow mondial à l'intention des partenaires ? Il s'agit d'une série d'événements exclusifs en présentiel qui auront lieu dans les régions APAC, EMOA et Amérique du Nord, avec des présentations poussées de Kinaxis et de leaders d'opinion du secteur, ainsi qu'un aperçu des innovations de la feuille de route de produits clés.

? Il s'agit d'une série d'événements exclusifs en présentiel qui auront lieu dans les régions APAC, EMOA et Amérique du Nord, avec des présentations poussées de Kinaxis et de leaders d'opinion du secteur, ainsi qu'un aperçu des innovations de la feuille de route de produits clés. Nouvelles certifications ? La liste élargie des certifications proposées permettra aux consultants hautement qualifiés de rester à la pointe des nouveaux développements technologiques et des meilleures pratiques de mise en oeuvre.

? La liste élargie des certifications proposées permettra aux consultants hautement qualifiés de rester à la pointe des nouveaux développements technologiques et des meilleures pratiques de mise en oeuvre. Nouveau système d'étagement ? Un cadre d'étagement complet permettra d'accéder à divers avantages financiers et commerciaux, avec des formations et des outils relatifs aux fonds de développement du marché, en passant par des conseils consultatifs des partenaires, des environnements de démonstration de type « sandbox » et bien d'autres choses encore. Les partenaires accèderont automatiquement au niveau Argent, et aux niveaux supérieurs s'ils satisfont aux exigences de revenus, de certification et de spécialisation.

« Avec les conflits sociaux, les cyberattaques et l'escalade des conflits dans les points chauds de la planète comme l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient, qui menacent tous la circulation des marchandises au niveau mondial, les entreprises n'ont jamais eu autant besoin de solutions de chaîne d'approvisionnement qui leur permettent de se préparer aux perturbations inattendues et d'y répondre », a déclaré Conrad Mandala, vice-président principal de l'organisation mondiale des partenaires chez Kinaxis. « Les investissements que nous réalisons dans notre programme PartnerLink vont nous permettre de renforcer notre position, de tirer parti de cette demande et d'atteindre nos objectifs de croissance mondiale en veillant à ce que notre écosystème de partenaires dispose des outils nécessaires pour aider leurs clients à atteindre la résilience de la chaîne d'approvisionnement, quels que soient les risques qui se profilent à l'horizon. »

Pour en savoir plus sur Kinaxis et son programme de partenariat, veuillez consulter le site kinaxis.ca/partners.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement. Nous servons les chaînes d'approvisionnement et les personnes qui les gèrent au service de l'humanité. Des marques mondiales renommées font confiance à notre logiciel pour fournir la souplesse et la prévisibilité nécessaires pour se diriger dans la situation actuelle de volatilité et de bouleversement. Nous combinons notre technique brevetée d'exécution simultanée avec une approche de l'IA centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles d'organiser leur réseau de chaîne d'approvisionnement de bout en bout, depuis la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison au dernier kilomètre. Pour plus d'actualités et d'informations, rendez-vous sur le site kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

