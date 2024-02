BRP REHAUSSE LES EXPÉRIENCES HIVERNALES AVEC SA GAMME DE MOTONEIGES 2025 ET DÉVOILE DEUX NOUVEAUX MODÈLES ÉLECTRIQUES





VALCOURT, QC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) continue d'offrir les motoneiges les plus complètes et les plus performantes de l'industrie dans tous les segments du marché avec ses gammes de produits Ski-Doo et Lynx 2025. Plusieurs nouvelles améliorations spécialisées offriront plus de capacité et de confiance aux motoneigistes, que ce soit en sentier, hors-piste ou lors de sorties qui combinent les deux, afin qu'ils puissent découvrir et conquérir les terrains dans les conditions hivernales les plus ardues. Les gammes Ski-Doo et Lynx 2025 ont un modèle pour tous les styles, que ce soit pour les vrais mordus de motoneiges, pour les adeptes de l'hiver ou simplement pour les amateurs d'aventures en famille. BRP dévoile également deux nouveaux modèles électriques offerts à plus d'utilisateurs commerciaux tels que les stations de ski et les centres de villégiature, ainsi qu'aux consommateurs qui veulent s'amuser autour de leur chalet. Ces nouveaux modèles sont conçus pour offrir plus de traction et de flottaison dans la neige folle.

Ski-Doo introduit une nouvelle suspension et raffine tous ses segments

Pour 2025, à la suite des leçons apprises sur les circuits de courses, Ski-Doo introduit la suspension avant RAS RX sur la plupart des modèles MXZ et un modèle Backcountry, offrant ainsi une capacité de premier plan dans les bosses, et des virages plus stables et prévisibles. Les éditions du printemps seront également munies du nouveau ski Pilot RX. La version sentier du Rotax 850 E-TEC Turbo R, dotée du premier système d'injection d'eau dans l'industrie, sera désormais disponible dans la gamme Backcountry multi-segment. Elle aura aussi une option d'écartement des skis plus large, proposant aux adeptes de l'hiver plus de stabilité en sentier et encore plus de choix pour trouver la parfaite motoneige.

Ski-Doo raffine également son segment de motoneiges de neige profonde. Les trois principaux modèles, le Summit X, le Summit X avec l'ensemble Expert et le Freeride se spécialisent davantage pour mieux répondre aux besoins des conducteurs selon le style de conduite qu'ils recherchent. Le Summit X est toujours le modèle le plus léger et le plus agile grâce à ses composantes moins pesantes. De son côté, le Summit X avec l'ensemble Expert augmente sa capacité de suspension avec des amortisseurs avant KYB Pro pour ceux et celles qui recherchent les terrains les plus techniques. Le Freeride, quant à lui, continue d'offrir plus de contrôle à une plus grande vitesse et dans des conditions difficiles grâce à un système de direction à deux pivots. De plus, la puissance du modèle intermédiaire Summit Neo est augmentée pour mieux l'adapter aux conditions de haute altitude et de neige profonde, là où la plupart de ces motoneiges sont utilisées.

« La gamme de produits Ski-Doo offre vraiment quelque chose à tous les aventuriers de l'hiver. Les purs et durs apprécieront la nouvelle suspension avant RAS RX, les adeptes du multi-segment auront plus de choix pour trouver la motoneige idéale, et les adeptes de la poudreuse continueront à voir des améliorations, même dans les plus petits modèles », a déclaré Jérémi Doyon-Roch, directeur de la stratégie de marque mondiale, Ski-Doo, Lynx et Sea-Doo. « En plus de ces caractéristiques formidables, les conducteurs bénéficient de la fiabilité, de la durabilité et de la facilité d'utilisation qui font la renommée de Ski-Doo, démontrant à quel point notre équipe comprend et veut améliorer l'expérience de nos clients à chaque sortie. »

Ski-Doo est également heureuse de continuer à offrir les modèles pour jeunes MXZ 120 et 200, ainsi que les modèles MXZ et Summit Neo, pour permettre à tout le monde de prendre part au plaisir de la conduite en motoneige.

Pour plus de détails sur les modèles de motoneige Ski-Doo 2025, y compris les spécifications complètes et les informations techniques, accédez à ce site Web pour obtenir du contenu exclusif aujourd'hui et demain ou visitez ski-doo.com le 22 février après 10 h (HAE).

Lynx célèbre avec une édition anniversaire, dévoile le Brutal RE, poursuit l'expansion de la plateforme Radien2, et ajoute de la valeur avec ses ensembles Ranger 49* et 59*

L'édition Rave GLS 40e anniversaire souligne les 40 ans de performances et de courses des motoneiges Lynx qui ont mené le snocross européen depuis leur arrivée sur le marché. Ses couleurs rendent hommage à l'héritage de Lynx alors que toutes ses autres composantes s'associent pour offrir une des meilleures performances possibles. Cela commence avec le Rotax 850 E-TEC Turbo R avec injection d'eau comme moteur, accompagné de la suspension arrière PPS3, de la suspension avant LFS et des amortisseurs KYB Pro 46 HLCR avec enduit kashima, tout droit sortis des circuits de course. De son côté, le Brutal devient un modèle à part entière auquel s'ajoute l'édition RE qui lui permet de conquérir tous les terrains et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de capacité à écraser la neige, grâce à un choix de moteurs 2 temps et 4 temps. Les modèles 49 et 59 Ranger offerts dans le marché scandinave apportent une nouvelle valeur au segment utilitaire, tandis que d'autres modèles dans d'autres segments passent à la plateforme Radien2 munie d'un puissant éclairage LED, d'un nouveau look et de plusieurs options de connectivité.

«?Chez Lynx, nous construisons des motoneiges robustes parce que nos conducteurs sont robustes. Nous fabriquons des motoneiges qui leur permettent de repousser continuellement leurs limites et de franchir de nouveaux paliers?», a déclaré Jérémi Doyon-Roch. «?Nos nouveaux modèles 2025 Rave GLS et Brutal RE sont la preuve que nous poussons la performance et la découverte de nouveaux terrains de jeu vers de nouveaux sommets, grâce à leur conception et à leurs caractéristiques sans compromis. Toutes les motoneiges Lynx incarnent cette attitude et cela positionne nos motoneiges parmi les meilleures pour surmonter tout ce que l'hiver nous réserve.?»

Les modèles disponibles en Amérique du Nord incluent la Rave RE et la Xterrain RE 850 E-TEC avec la nouvelle plateforme Radien2, la Xterrain 900 ACE Turbo R, et la série Shredder incluant la DS. Le Shredder RE 3700 850 E-TEC Turbo R sera également une nouveauté dans la gamme Shredder, de même que certains modèles RE en noir. Pour plus de détails, visitez BRPlynx.com .

L'expérience connectée s'améliore encore plus

Pour les consommateurs qui choisissent l'option de l'écran tactile de 10,25 pouces sur leur motoneiges Ski-Doo et Lynx, l'expérience connectée s'améliore une fois de plus et devient plus facile. En effet, le GPS et les cartes intégrées donnent accès à de multiples fonctionnalités sans nécessiter la connexion d'un téléphone. Celles-ci comprennent le fil d'Ariane, la boussole et la direction du véhicule. Plus encore, de nouvelles caractéristiques s'ajoutent au système de communication Vibe, qui s'adapte dorénavant à tous les casques 2025. Les consommateurs peuvent aussi télécharger l'application BRP GO! afin d'accéder à des fonctionnalités de navigation avancées et bénéficier de mises à jour constantes qui sauront faire de chaque sortie une aventure inoubliable.

Ski-Doo et Lynx dévoilent deux nouvelles motoneiges électriques

En 2024, BRP a lancé ses toutes premières motoneiges électriques avec le modèle Ski-Doo Grand Touring Electric et le modèle Lynx Adventure Electric*, tous deux conçus pour les opérateurs de tours guidés du réseau Expériences BRP (Uncharted Society). Pour 2025, BRP est très heureuse de dévoiler deux nouveaux modèles électriques conçus pour des utilisations plus polyvalentes, le Ski-Doo Expedition Electric et un deuxième Lynx Adventure Electric*. Ces deux nouveaux modèles ont été conçus spécialement pour déplacer le personnel dans les centres de ski, dans les centres de villégiature et dans les endroits où l'on parcourt de petites distances, ou tout simplement pour s'amuser autour du chalet?!

Les quatre motoneiges électriques maintenant offertes par BRP et propulsées par la technologie brevetée Rotax E-Power sont dotées d'un groupe motopropulseur très silencieux et efficace. De plus, elles sont beaucoup plus légères que les motoneiges électriques offertes sur le marché, et sont dotées d'un confort et d'une finition inégalés. Ces avantages améliorent l'expérience du client et offrent une grande valeur aux opérateurs commerciaux et à tout propriétaire. Les différences entre les modèles électriques se situent au niveau de la longueur des chenilles. Les chenilles des modèles introduits l'année dernière sont plus courtes, ce qui permet une autonomie maximale sur les pistes damées. Les nouveaux modèles 2025 offrent des chenilles plus larges et plus longues pour une meilleure flottaison et une meilleure traction dans la neige folle, ainsi qu'une plus grande polyvalence.

Par ailleurs, ces unités bénéficient de plus de 60 ans d'expertise dans l'industrie de la motoneige et du réseau de concessionnaires de sports motorisés le plus solidement établi en Amérique du Nord. Elles présentent plusieurs caractéristiques de confort et de commodités de conduite des modèles à essence.

BRP s'est engagée à réduire l'empreinte carbone de ses produits tout en créant de nouvelles façons pour les gens de se déplacer afin que leurs aventures soient mesurées par l'émotion plutôt que la distance. Les modèles Ski-Doo Grand Touring Electric, Expedition Electric et Lynx Adventure Electric* permettent aux motoneigistes de découvrir les paysages hivernaux spectaculaires et de profiter du plein air comme jamais auparavant?!

*Disponible en Europe uniquement

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes et explore de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 23 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

20 février 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :