Protection du littoral de Terre-Neuve-et-Labrador

CORNER BROOK, NL, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Huit collectivités de Terre-Neuve bénéficieront d'une meilleure protection du littoral et d'un meilleur contrôle de l'érosion après à un investissement combiné de 4,3 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral, du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et des municipalités de la province.

Annoncés par les ministres Gudie Hutchings, et John Abbott, ces projets permettront de protéger les parcs municipaux, les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, les routes et les habitations contre l'érosion du littoral et les phénomènes météorologiques extrêmes.

De Cox's Cove à Old Perlican, dix projets répartis dans les huit collectivités bénéficieront de l'installation d'enrochements et de travaux d'amélioration connexes pour protéger leur littoral. Ces projets sont nécessaires pour protéger les infrastructures essentielles contre les ondes de tempête et serviront de solutions à long terme pour prévenir l'érosion côtière.

Citations

« Les gens de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas étrangers au mauvais temps. Nous savons très bien que les tempêtes s'intensifient et deviennent de plus en plus fréquentes. La réalité des changements climatiques n'est pas une menace lointaine, elle est bien là. Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour lutter contre les changements climatiques et pour protéger les habitations, les entreprises et les infrastructures essentielles. Terre-Neuve-et-Labrador compte des collectivités dynamiques et résilientes, et le gouvernement prend des mesures pour s'assurer qu'elles le restent. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes de plus en plus témoins de la dévastation causée par les phénomènes météorologiques extrêmes et de leur impact sur les collectivités et les infrastructures côtières. Des projets tels que ceux que nous avons annoncés aujourd'hui contribueront à rendre nos côtes plus résistantes et offriront un niveau de protection supplémentaire aux infrastructures importantes de nos villes et de nos collectivités. »

L'honorable John G. Abbott

Ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1,7 million de dollars provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador investit plus de 2 millions de dollars et les municipalités fournissent une contribution combinée de 520 000 dollars répartie entre leurs projets respectifs. Une liste des municipalités et des projets compris dans cette annonce se trouve dans le document d'information.

. Le gouvernement de Terre-Neuve-et- investit plus de 2 millions de dollars et les municipalités fournissent une contribution combinée de 520 répartie entre leurs projets respectifs. Une liste des municipalités et des projets compris dans cette annonce se trouve dans le document d'information. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 273 projets d'infrastructure ont été annoncés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 100 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 110 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 100 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 110 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Produits connexes

Document d'information : Protection du littoral de Terre-Neuve-et-Labrador

