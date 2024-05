Tuya Smart annonce un partenariat avec Xanlite pour créer une nouvelle référence en matière d'économie d'énergie en France





PARIS, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans l'après-midi du 6 mai 2024, heure locale, le président chinois Xi Jinping a assisté à la cérémonie de clôture de la sixième réunion du Conseil d'Entreprises franco-chinois avec le président français Emmanuel Macron. Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), fournisseur mondial de services de développement cloud, représentant des entreprises chinoises en visite, a été invité à participer et à engager des discussions approfondies avec un consortium d'entreprises chinoises et françaises sur trois sujets clés : l'innovation et la coopération industrielle, l'économie verte et la transformation à faible émission de carbone, les technologies émergentes et le développement durable.

Cet événement offre une nouvelle perspective sur la collaboration entre la Chine et la France dans les domaines de l'économie verte et du développement durable. Une semaine plus tard, le 13 mai, cette vision de la coopération a considérablement progressé. Tuya a annoncé un partenariat avec Xanlite, une marque française de maison connectée de premier plan, lors du Forum du Zhejiang sur la coopération en matière d'innovation avec l'industrie française de haute technologie à Paris. Les deux ont uni leurs forces pour faire progresser la mise en oeuvre du projet « Smart Home Energy Management Solutions Project for the French Market », qui vise à explorer des techniques innovantes d'économie d'énergie pour les maisons connectées et à offrir des expériences de vie intelligentes plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement pour les ménages en France et en Europe en général.

Xanlite et Tuya, une collaboration plus poussée, à l'avant-garde des tendances en matière d'économie d'énergie

Organisé par le ministère de la Science et de la Technologie de la province du Zhejiang, le Forum du Zhejiang sur la coopération en matière d'innovation avec l'industrie française de la haute technologie vise à favoriser la coopération avec la France dans les industries de haute technologie, en particulier dans la recherche, le développement et l'application de nouvelles technologies, l'amélioration de la chaîne industrielle et l'expansion du marché. L'événement a présenté 30 projets de pointe, englobant divers domaines à l'avant-garde, comme les nouvelles énergies, la biotechnologie et l'intelligence artificielle.

En tant que représentant des plus grandes entreprises de solutions intelligentes au monde, Tuya a été invité à cet événement prestigieux et a signé un accord pour le projet « Smart Home Energy Management Solutions Project in the French Market » avec Xanlite.

Fondée en 1997, Xanlite est l'une des marques d'éclairage LED les plus prisées des consommateurs européens. Ses produits sont exportés dans plus de 30 pays et régions du monde, soutenus par une marque reconnue, une couverture étendue des canaux et une influence significative sur le marché. Ce formidable partenariat entre Xanlite et Tuya établit une nouvelle référence en matière de collaboration technologique internationale.

La collaboration entre Xanlite et Tuya s'est développée sur plusieurs années. En 2018, ils ont lancé conjointement la marque de maison intelligente KOZii, qui est devenue depuis une marque de maison intelligente de premier plan en France grâce à des années d'efforts et de perfectionnement. Depuis 2021, Xanlite a adopté activement les politiques d'économie d'énergie de la France, s'aventurant dans des activités liées à la transformation énergétique. Elle a lancé successivement de nouvelles gammes de kits solaires et de kits d'économie d'énergie prêts à l'emploi, pour lesquels les ménages peuvent bénéficier d'aides à l'éco-rénovation du gouvernement français.

Qu'il s'agisse d'une marque d'éclairage renommée ou d'un pionnier de la maison connectée, Xanlite ne cesse d'évoluer, poussée par sa perception fine du marché et sa réponse rapide aux tendances du marché. Lors de cet événement, Xanlite a réaffirmé son engagement à collaborer avec Tuya, dans le but d'exploiter la technologie de pointe et la vaste expérience de Tuya pour introduire des solutions de gestion de l'énergie dans les foyers français. Ensemble, ils aspirent à inaugurer une nouvelle ère de modes de vie à faible émission de carbone et à faible consommation d'énergie.

Explorer la nouvelle voie de la conservation de l'énergie dans les ménages français

La France, un leader mondial en matière de protection du climat, reconnaît l'importance de la conservation et de la réduction de l'énergie. Pour réaliser son ambition d'augmenter l'efficacité énergétique d'au moins 27 % d'ici 2030, le pays a mis en place une série complète de subventions, d'incitations fiscales et de politiques, encourageant à la fois les consommateurs et les entreprises à adopter des mesures d'économie d'énergie et une réduction significative de leur consommation d'énergie.

Le partenariat entre Xanlite et Tuya est remarquable. Axée sur la gestion de l'énergie domestique, un domaine présentant un immense potentiel d'économie d'énergie, cette collaboration s'appuie sur les capacités énormes de Tuya de favoriser l'adoption généralisée de systèmes intelligents de gestion de l'énergie domestique en France, accélérant ainsi les gains en matière d'économie d'énergie.

En termes de matériel, Tuya permet à Xanlite de créer un kit d'économie d'énergie englobant une gamme d'appareils intelligents tels que des passerelles et des thermostats. Cette expansion du portefeuille de produits de Xanlite s'intègre de manière transparente au vaste écosystème matériel de Tuya, répondant aux divers besoins d'économie d'énergie des ménages individuels.

Sur le plan logiciel, Xanlite, qui s'appuie sur la plateforme de développeurs de Tuya, offre un système de maison connectée complet adapté aux ménages français. Ce système permet un contrôle précis des appareils individuels, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur environnement domestique en ajustant l'éclairage ou en allumant des appareils spécifiques dans des pièces désignées. En outre, le système recommande des solutions d'économie d'énergie basées sur des données en temps réel, ce qui aide les utilisateurs à améliorer leur efficacité énergétique.

En outre, le système de maison connectée intègre de manière transparente les signaux en temps réel d'Ecowatt et d'Ecogas. Ces signaux fournissent non seulement des données instantanées sur la consommation d'électricité et de gaz, mais envoient également des alertes, permettant aux utilisateurs de surveiller de manière exhaustive la consommation d'énergie de leur maison, d'identifier rapidement et de gérer les risques potentiels de gaspillage d'énergie et de sécurité.

On s'attend à ce que l'initiative de collaboration lancée par Xanlite et Tuya, une fois sa mise en oeuvre réussie, apporte des avantages importants en matière d'économie d'énergie à des millions de ménages français, ce qui permettra d'atteindre une économie d'énergie estimée à 30 %.

Jérôme Haddad, directeur exécutif de Xanlite, a déclaré : « Tuya est notre partenaire indéfectible dans notre parcours vers la révolution de la gestion de l'énergie domestique. Cette collaboration s'efforce d'intégrer de manière transparente des kits d'économie d'énergie avancés avec des systèmes de maisons connectées. Nous sommes convaincus qu'avec les efforts concertés des deux parties, nous présenterons un mode de vie plus intelligent et plus écologique aux ménages en France et au-delà, en Europe, ce qui contribuera en fin de compte aux efforts mondiaux de conservation de l'énergie et de réduction des émissions. »

« Tuya se réjouit de collaborer avec une entreprise avant-gardiste et innovante comme Xanlite. L'engagement ferme de Xanlite et ses actions positives en faveur de la réduction des émissions de carbone et de l'économie d'énergie sont en parfaite adéquation avec la philosophie ESG de Tuya. Nous sommes impatients de travailler avec Xanlite pour fournir des solutions de gestion de l'énergie intelligentes plus efficaces pour les ménages français et créer un avenir meilleur en matière d'énergie verte et d'économie d'énergie », a déclaré Alex Yang, cofondateur et directeur de l'exploitation de Tuya Smart.

La mise en oeuvre réussie du projet Smart Home Energy Management Solutions sur le marché français démontre non seulement les vastes perspectives d'application des technologies de pointe dans le domaine de la gestion de l'énergie, mais apporte également une nouvelle vitalité à la réalisation des objectifs mondiaux de neutralité carbone. À l'avenir, Tuya continuera de coopérer étroitement avec des chefs de file de l'industrie tels que Xanlite pour promouvoir conjointement une utilisation généralisée de solutions énergétiques intelligentes dans le secteur domestique et prendre des mesures destinées à construire une vie verte et à faibles émissions de carbone.

17 mai 2024 à 12:32

