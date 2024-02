Automatisation des entreprises - 710 000 $ à FilSpec pour améliorer sa productivité





SHERBROOKE, QC, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec accordent un financement total de 710 000 $ au fabricant de fils textiles FilSpec pour moderniser ses équipements et améliorer sa productivité.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'appui financier comprend un prêt de 360 000 $ du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et un prêt de 350 000 $, accordé à même les fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative Productivité innovation.

Grâce à cette contribution, l'entreprise a fait l'acquisition d'équipements qui réduiront les étapes de production manuelle tout en bonifiant l'efficacité de son procédé d'assemblage à l'usine de Sherbrooke. Le projet vise également à diminuer les coûts liés à la sous-traitance.

Citations :

« En investissant en innovation, les dirigeants de FilSpec ont compris qu'ils pouvaient contrer les effets de la rareté de la main-d'oeuvre et des problèmes d'approvisionnement. C'est un autre exemple clair que le virage numérique est essentiel pour que nos PME deviennent plus productives et compétitives. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les gestionnaires de FilSpec ont bien saisi l'importance de miser sur la recherche et le développement pour demeurer des leaders dans leur domaine. L'investissement annoncé aujourd'hui leur permet d'enrichir leur offre de produits dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre. Cette entreprise sherbrookoise illustre bien le dynamisme de notre communauté d'affaires. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Depuis vingt ans, Investissement Québec soutient fièrement FilSpec dans ses projets de croissance. En poursuivant sa transformation technologique, l'entreprise augmente la capacité de production de ses installations de Sherbrooke et confirme son statut de leader dans un marché dont les besoins évoluent continuellement. Tout en demeurant compétitive sur le territoire nord-américain, elle se donne les outils pour mériter sa place dans des secteurs d'avenir. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

Faits saillants :

FilSpec produit, à partir de fibres naturelles, artificielles et synthétiques, une grande variété de fils textiles techniques destinés aux secteurs militaire, industriel et médical. L'entreprise sert une soixantaine de clients en Amérique du Nord.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

L'initiative Productivité innovation d'Investissement Québec vise à propulser la compétitivité des entreprises d'ici et à accélérer leur croissance par la productivité et l'innovation sous toutes ses formes. Elle mise notamment sur l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications d'intelligence artificielle.

19 février 2024

