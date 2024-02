Bitget mène le marché des dérivés crypto avec une croissance de 28% du volume de trading en janvier 2024





PARIS, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Bitget, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies et sociétés Web3 au monde, a dévoilé son rapport mensuel de janvier 2024 aujourd'hui. Ce rapport montre une évolution spectaculaire du volume de trading des produits dérivés en janvier, surpassant le marché de 28%. Dans un contexte de croissance globale du marché de 1,3%, le volume de trading des produits dérivés de Bitget a grimpé en flèche, confortant sa position de leader du secteur selon les dernières données publiées par WuBlockchain. En outre, la plateforme a connu une progression remarquable de 9,4% de son volume de trading Spot, dépassant l'augmentation globale du marché de 2,6%.

Le rapport met également en évidence d'autres résultats à la pointe du secteur, les copy traders sur Bitget ayant généré plus de 15 millions de dollars de bénéfices provenant de plus de 2,2 millions de trades rentables au cours du même mois, renforçant toujours plus le statut de Bitget comme principale plateforme de copy trading crypto. Au cours du seul mois de janvier, la plateforme a attiré 4400 traders experts ainsi que 26 990 nouveaux abonnés désireux de découvrir le marché des cryptomonnaies.

Bitget a étudié en profondeur les tendances de financement au sein de l'écosystème des startups blockchain, mettant en exergue un écart significatif de financement entre hommes et femmes. Portant sur la période allant du 1er trimestre 2022 au 3e trimestre 2023, l'étude a révélé que les startups dirigées par des femmes n'ont obtenu que 6,34% du financement total. Bien que le nombre de startups dirigées par des femmes ait diminué depuis le début de l'année 2022, leur représentation a connu une légère hausse, passant de 8,3% en 2022 à 8,6% au troisième trimestre 2023.

En réponse à cette disparité, Bitget a lancé l'initiative Blockchain4Her, s'engageant à verser 10 millions de dollars pour favoriser la diversité des genres et l'inclusivité au sein de l'industrie de la blockchain. Le projet a été présenté lors de l'événement Web3 Hub Davos, organisé dans le cadre du Forum économique mondial 2024, et vise à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs par le biais de divers programmes, concours et récompenses.

En complément de ses nombreuses initiatives, Bitget a célébré la deuxième année de son partenariat avec la légende du football Lionel Messi, marquée par la sortie du film #MakeItCount 2024. Cette campagne, qui reprend le parcours exceptionnel de Messi, de l'adversité à la grandeur, vise à inspirer les communautés des cryptomonnaies et du football. Elle encourage les individus à repousser les limites et à saisir les opportunités qui s'offrent à eux, transformant les obstacles en chemins vers la réussite.

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est une entreprise Web3 qui figure parmi les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde.

En savoir plus : Site web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet



Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

19 février 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :