Integrit présente « Stella » : Un dispositif matériel innovant, fondé sur l'IA, générant des interactions dynamiques avec les grands modèles de langage

SÉOUL, Corée du Sud, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Integrit , le spécialiste de la plateforme AI Robotics, a annoncé le 1er février la commercialisation d'un dispositif matériel révolutionnaire fondé sur l'IA générative : « Stella ». Stella génère automatiquement des comportements expressifs pour les robots en appliquant de grands modèles de langage (LLM) et s'appuie sur la technologie d'IA générative dans divers environnements de services client et de services commerciaux, permettant une recherche conversationnelle personnalisée et des interactions dans plusieurs langues.

Le dispositif matériel innovant fondé sur l'IA, 'Stella', intègre 'GPT-4' d'OpenAI et 'LLaMa' de Meta, entre autres grands modèles de langage (LLM). La technologie de vision d'IA est également intégrée au système. Ce dispositif fournit des réponses optimales aux requêtes et aux demandes des clients dans des environnements bruyants et interagit avec les clients en utilisant divers mouvements, améliorant ainsi la qualité des réponses.

La technologie unique de Stella, génératrice de mouvements, fondée sur l'IA générative et combinée à l'hypervision intégrée et aux capacités multimodales, permet la reconnaissance des environnements et des clients, l'interaction avec ces environnements et clients, et la génération d'expressions et de mouvements appropriés sans qu'une formation séparée soit nécessaire.

Stella est un dispositif matériel dédié à la recherche de conversations fondées sur l'IA et utilisant les LLM. À la fois « compte d'entreprise » et « contrôleur d'informations », Stella permet aux clients d'interagir avec l'IA via la recherche vocale dans les grands magasins, aux bornes d'enregistrement des hôtels, ainsi que dans les magasins sans personnel ou aux guichets bancaires. Elle se connecte aux systèmes d'IA d'entreprise pour fournir aux clients des informations d'expert approfondies.

Stella est équipée de l'AP de Qualcomm Technologies et est alimentée par la plateforme robotique AirPath®, dotée de solutions de vision 5G, multi-caméra, caméra stéréo et IA avec écran OLED de 11 pouces. Elle intègre une plateforme de contrôle qui améliore les capacités d'inférence générative dans un seul environnement matériel et logiciel, lui permettant de générer des modèles de langage et des mouvements sans nécessiter de formation.

Brian CS, PDG d'Integrit, a déclaré : « L'émergence de plateformes d'IA générative a apporté des changements au marché de l'IA, augmentant la productivité et l'efficacité dans les services personnels et les environnements commerciaux. Cependant, on note un manque d'appareils ou de méthodes pour connecter l'IA dans les lieux publics, les espaces de service et les environnements de vie où les entreprises interagissent avec les clients. » Et d'ajouter : « Stella devrait être une alternative, offrant aux consommateurs un haut niveau d'expérience en intelligence commerciale sans le coût élevé des environnements d'IA ou de la technologie numérique. »

Integrit a mené des essais sur 'Stella', son dispositif matériel d'IA générative, dans un grand magasin en Corée et prévoit une présentation officielle sur le marché mondial au MWC 2024 à Barcelone, en vue d'une commercialisation. À l'avenir, il est prévu d'étendre les partenariats de Stella par l'ajout de divers GPT mondiaux et en ouvrant les LLM et les moteurs de recherche IA.

