La coopération stratégique de SANY stimule la stratégie nationale australienne en matière d'hydrogène

SHANGHAI, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY (SANY) a récemment établi un partenariat avec un client australien pour l'équipement de production d'hydrogène par électrolyse et l'équipement de ravitaillement en hydrogène, catalysant ainsi la stratégie nationale australienne pour l'hydrogène, qui définit une vision pour une industrie de l'hydrogène propre, innovante, sûre et compétitive qui profite à tous les Australiens.

La coopération porte sur un ensemble complet d'équipements PEM et BOP montés sur patins, un équipement de ravitaillement en hydrogène 35/70 MPa monté sur patins et un ensemble complet de systèmes de contrôle de l'énergie IGBT. Adoptant la technologie de production d'hydrogène par électrolyseur flexible, l'équipement de ravitaillement en hydrogène est principalement destiné aux véhicules industriels équipés de piles à hydrogène de 35/70 MPa. Ce partenariat stratégique représente la première incursion de SANY sur le marché international avec sa technologie de l'hydrogène, après le développement et l'exploitation pilote de la plus grande station intégrée de traitement de l'hydrogène de Chine.

En mars de cette année, le complexe de production et de ravitaillement en hydrogène durable développé par SANY est entré en phase de test à Changsha, en Chine. La station, qui est également la plus grande station de ravitaillement en hydrogène durable de Chine, comprend trois zones de production, de ravitaillement et de stockage, avec une capacité quotidienne de production et de ravitaillement de pas moins de 2 tonnes et une capacité de stockage de plus de 1 000 kilogrammes, ce qui permet de desservir quatre véhicules à hydrogène simultanément. De plus, l'électricité qui alimente la production d'hydrogène dans la station provient principalement de l'équipement de production d'énergie photovoltaïque de masse situé dans le parc industriel intelligent pour poids lourds de SANY, situé à proximité.

L'énergie hydrogène, qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation de l'industrie des nouvelles énergies de SANY, a réalisé une percée au cours de l'année écoulée. À la fin du mois de mai de l'année dernière, l'équipement de production d'hydrogène AWE de série E de 2 000 Nm³/h est sorti de la chaîne de montage et, en décembre, SANY a lancé le plus grand électrolyseur d'hydrogène au monde, l'électrolyseur carré de série S de 3 000 Nm³/h. La coopération avec le client australien ouvre un nouveau chapitre pour le développement de l'énergie hydrogène de SANY, car l'équipement est fermement choisi par les clients en dehors de la Chine.

« Après une évaluation approfondie, nous avons décidé de choisir SANY. Nous considérons qu'il s'agit d'un projet de référence que nous pouvons reproduire et promouvoir sur d'autres marchés », a déclaré le client. Grâce à sa technologie de l'hydrogène de pointe et en constante évolution, SANY entend aider l'Australie à exploiter son potentiel en matière d'hydrogène propre et à réaliser son ambition pour 2030, à savoir devenir un leader mondial dans le domaine de l'énergie à base d'hydrogène.

Alors que la communauté mondiale se tourne vers un avenir alimenté par des sources d'énergie propres et renouvelables, SANY augmentera ses investissements dans l'énergie hydrogène, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et le développement du stockage de l'énergie, fournissant ainsi une solution systématique pour la construction d'une société durable.

