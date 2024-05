Nomis Solutions nomme Wes West au poste de chef des analyses pour accélérer l'innovation en matière d'analyse de la tarification





SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, le 9 mai 2024 /CNW/ -- Nomis Solutions (Nomis), le principal fournisseur de technologies d'analyse et d'exécution de processus de tarification de bout en bout, annonce la nomination de Wes West au poste de chef des analyses. L'entreprise, qui possède une vaste expérience et des antécédents en matière d'innovation au sein de certaines des principales institutions financières et principaux fournisseurs de technologie du pays, sera chargée de tirer parti des capacités d'analyse des dépôts et des prêts de premier plan de Nomis.

M. West s'est joint à Nomis en février 2024 à titre de consultant, se concentrant sur l'avancement des solutions de l'entreprise en matière d'analyse et d'optimisation des dépôts. Sa compréhension approfondie et son application pratique des méthodes modernes et novatrices de modélisation et d'analyse de la tarification ont mené à sa nomination à titre de chef des analyses. À ce titre, il dirigera le développement d'une organisation d'analyse centralisée, collaborera étroitement avec l'équipe des services de Nomis sur les engagements des clients et l'organisation des produits de l'entreprise pour stimuler l'innovation et mieux positionner Nomis pour tirer parti d'un environnement de données et d'analyses en évolution rapide.

« Nomis se consacre à la prestation des meilleures solutions d'analyse de la tarification du secteur des services financiers, et Wes est un ajout clé à notre équipe », a déclaré Greg Demas, chef de la direction de Nomis Solutions. « Sa vaste expérience de la tarification des dépôts et des prêts au sein de banques et d'entreprises technologiques de premier plan cadre parfaitement avec notre vision. Nous sommes ravis de l'accueillir à titre de chef des analyses. »

Avant de se joindre à Nomis, M. West a occupé des postes de direction dans les secteurs de la vente au détail, de la stratégie, des finances et de la trésorerie chez Huntington National Bank, Citi, JPMorgan Chase et First Manhattan Consulting Group. De plus, il a dirigé les pratiques de tarification stratégique et de modélisation financière de Novantas avant la fusion avec les activités de FBX, d'Informa.

« C'est une excellente occasion de contribuer à une entreprise reconnue pour ses solutions novatrices axées sur les données dans le secteur des services financiers », a déclaré M. West. « Je suis impatient de diriger les initiatives d'analyse de Nomis, en tirant parti de notre technologie de pointe pour optimiser la tarification, les offres et les stratégies de gestion de la clientèle, ce qui stimulera ultimement la croissance de l'entreprise. »

La nomination de M. West souligne l'engagement de Nomis Solutions à offrir des solutions de pointe pour l'analyse et la tarification pour les dépôts et les prêts, consolidant ainsi son statut de chef de file de l'industrie.

À propos de Nomis Solutions

Depuis plus de 20 ans, Nomis se consacre à l'amélioration de la science et de l'exécution de la tarification. Notre mission sous-tend notre orientation dans ce domaine : aider les banques, les caisses populaires et les prêteurs à différencier et à faire croître leurs marques en établissant des relations à la fois personnalisées et rentables avec leurs clients. Nous offrons un ensemble complet de solutions pour établir, gérer et exécuter les processus de tarification afin de répondre aux besoins de chaque institution financière dans son parcours de gestion de la tarification. Pour en savoir plus, visitez le www.nomissolutions.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2213968/Nomis_Logo.jpg

SOURCE Nomis Solutions Inc

9 mai 2024 à 01:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :