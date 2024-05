LONGi établit un nouveau record mondial en matière d'efficacité des cellules solaires au silicium, en lançant des modules ultra-efficaces à contact arrière de deuxième génération





- Le fabricant innovant de panneaux solaires annonce un nouveau record d'efficacité des cellules solaires à hétérojonction au silicium à contact arrière, soit 27,30 %, confirmant ainsi sa position de leader dans l'industrie mondiale de l'énergie solaire.

- LONGi dévoile également son tout nouveau module solaire Hi-MO 9, qui présente un rendement de conversion de module solaire en silicium de 24,43 %, le meilleur de l'industrie

MADRID, 9 mai 2024 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co. annonce que la société a battu un nouveau record mondial en matière d'efficacité des cellules solaires en silicium seulement 4 mois après avoir établi un record mondial dans ce domaine le 7 mai. Certifiées par l'Institut allemand de recherche sur l'énergie solaire Hamelin (ISFH), les nouvelles cellules solaires à hétérojonction à contact arrière (HBC) en silicium conçues par LONGi ont atteint une efficacité de 27,30 % dans des conditions de laboratoire. Ce nouveau record a été annoncé lors d'un événement festif au cours duquel LONGi a également dévoilé un nouveau produit, e Hi-MO 9.. Parmi les invités à cet événement, citons le fondateur et président de LONGi, Li Zhenguo, le vice-président Dennis She, le scientifique en chef Xu Xixiang et des représentants de clients du monde entier.

LONGi a consolidé sa position de leader dans l'industrie mondiale de l'énergie solaire

Depuis avril 2021, c'est la 17e fois que l'entreprise établit un record mondial en matière d'efficacité des cellules solaires

Cette réalisation a fermement établi LONGi comme leader dans le domaine des cellules photovoltaïques en silicium cristallin - l'entreprise est maintenant le double détenteur du record mondial pour l'efficacité des cellules solaires en silicium cristallin et pour l'efficacité des cellules solaires tandem silicium cristallin-perovskite. En novembre 2023, LONGi a annoncé avoir établi un nouveau record du monde pour l'efficacité des cellules solaires en tandem silicium-perovskite cristalline,à savoir 33,9 %.

Présentation du module Hi-MO 9

Lors d'un événement organisé à Madrid, Espagne, dans la soirée du 7 mai, LONGi a lancé son tout nouveau module phare, le Hi-MO 9. Le Hi-MO 9 est un module solaire d'une capacité allant jusqu'à 660 W, basé sur la technologie de cellule solaire Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) de deuxième génération et sur la plaquette TaiRay, une plaquette de silicium lancée par LONGi en mars 2024. Le module Hi-MO 9 affiche une efficacité de conversion allant jusqu'à 24,43 %, conçue pour exceller dans une série d'environnements difficiles (y compris les lacs, les montagnes et les déserts).

Dennis She, vice-président de LONGi Green Energy Technology Co., a déclaré : « Notre nouveau module Hi-MO 9 permet une production d'électricité de pointe et surpasse les autres technologies disponibles sur le marché dans un scénario d'utilisation égale des terres. De plus, il conserve ces performances tout au long de sa durée de vie, car le module est conçu selon les normes de fiabilité les plus élevées. Les propriétaires de centrales électriques peuvent être assurés qu'une centrale construite à partir du module Hi-MO 9 les aidera à utiliser leurs terres de la manière la plus efficace possible et à tirer le meilleur parti de la lumière du soleil. »

Les panneaux seront produits à la base de production de Jiaxing, qui a été reconnue par le Forum économique mondial comme une « Global Lighthouse Factory », un groupe d'usines jugées capables d'accélérer l'adoption des technologies de la quatrième révolution industrielle dans le secteur manufacturier.

À propos de LONGi

Fondée en 2000, LONGi s'est engagée à être la première société de technologie solaire au monde, en se concentrant sur la création de valeur axée vers le client pour un scénario de transformation énergétique complète.

Dans le cadre de sa mission de « tirer le meilleur parti de l'énergie solaire pour construire un monde vert », LONGi s'est consacré à l'innovation technologique et a établi cinq secteurs d'activité, couvrant des cellules et des modules de plaquettes de silicium mono , des solutions solaires distribuées commerciales et industrielles , les solutions d'énergie verte et l' équipement à hydrogène . La société a affiné ses capacités à fournir de l'énergie verte et a, de manière plus récente, également adopté des produits et solutions d'hydrogène vert pour soutenir le développement mondial zéro carbone. www.longi.com

