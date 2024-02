Motorola Solutions s'associe à Google Cloud pour faire progresser la sûreté et la sécurité





Motorola Solutions (NYSE : MSI) et Google Cloud ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord stratégique pluriannuel portant sur l'élaboration de solutions cloud innovantes pour les technologies de sûreté et de sécurité de Motorola Solutions. Grâce à l'infrastructure de Google Cloud, Motorola Solutions se concentrera sur l'avancement de l'assistance intelligente, notamment la diffusion de contenu vidéo extrêmement précis et fiable et des capacités de cartographie et d'IA afin de relever les défis de sécurité du monde réel.

« Des communautés aux entreprises, nos clients nous font confiance pour les aider à créer un avenir plus sûr », a déclaré Mahesh Saptharishi, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez Motorola Solutions. « Cette collaboration exploitera la puissance des capteurs, des données et de l'IA pour rendre la sûreté et la sécurité plus accessibles et plus exploitables. »

Motorola Solutions prévoit d'intégrer les fonctionnalités nouvellement développées à ses solutions de sécurité cloud en croissance rapide, notamment Avigilon Alta, une suite vidéo entièrement cloud native de sécurité d'entreprise pour les organisations de toutes tailles.

« Qu'il s'agisse d'assurer une meilleure protection des écoles, d'identifier une activité inhabituelle dans une entreprise ou de sécuriser plus efficacement des événements de grande ampleur, la visibilité et la sensibilisation en temps réel sont fondamentales pour garantir la sécurité publique et la sécurité des entreprises », a déclaré Mahesh Saptharishi.

« Depuis longtemps, Motorola Solutions fait preuve de leadership en matière d'innovations technologiques qui protègent les communautés et les entreprises », a déclaré Will Grannis, vice-président et directeur de la technologie de Google Cloud. « Ensemble, nous allons concentrer nos dernières avancées en matière de cloud pour soutenir les efforts accrus que Motorola Solutions veut consacrer aux innovations en matière de sûreté et de sécurité via le cloud. »

Motorola Solutions résout les problèmes de sécurité. Nous construisons et connectons des technologies pour aider à protéger les personnes, les biens et les lieux. Nos solutions permettent la collaboration entre les agences de sécurité publique et les entreprises, ce qui est essentiel pour une approche proactive de la sûreté et de la sécurité. Pour en savoir plus sur nos solutions pour des communautés, des écoles, des hôpitaux et des entreprises plus sûrs en tous lieux, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com.

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi fédérale applicable aux valeurs mobilières. Ces déclarations sont faites conformément aux dispositions d'exonération du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et comprennent généralement des mots tels que « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « anticipe », « estime » et autres expressions similaires. La Société ne peut garantir que les résultats ou les événements réels ou futurs évoqués dans ces déclarations seront atteints. Toutes les déclarations prospectives représentent les opinions de la Société uniquement à ce jour et ne doivent pas être considérées comme représentant les opinions de la Société à une date ultérieure. Les lecteurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par la Société ou les événements évoqués dans ces déclarations diffèrent sensiblement des déclarations contenues dans le présent communiqué. Ces déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, la croissance de nos solutions vidéo cloud et la capacité à développer et à doter nos produits de nouvelles fonctionnalités. Motorola Solutions avertit le lecteur que les risques et incertitudes ci-dessous, ainsi que ceux indiqués dans la partie I, point 1A du rapport annuel 2022 de Motorola Solutions sur formulaire 10-K, et de la partie II, point 1A du rapport du troisième trimestre 2023 de Motorola Solutions sur formulaire 10-Q et dans ses autres documents déposés auprès de la SEC, disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web de Motorola Solutions à l'adresse www.motorolasolutions.com, pourraient aboutir au fait que les résultats réels de Motorola Solutions ou les événements évoqués dans ces déclarations diffèrent sensiblement de ceux estimés ou prédits dans les déclarations prospectives. Bon nombre de ces risques et incertitudes ne peuvent pas être contrôlés par Motorola Solutions et les facteurs pouvant avoir un impact sur les déclarations prospectives incluent, sans s'y limiter, la capacité de Motorola Solutions à exploiter avec succès l'infrastructure cloud de Google pour accélérer l'innovation et déployer de nouvelles fonctionnalités. Motorola Solutions ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement toute déclaration prospective ou facteur de risque, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ni autrement.

Google Cloud accélère la capacité de chaque entreprise à transformer numériquement ses activités et son secteur. Nous proposons des solutions de qualité entreprise basées sur la technologie de pointe de Google et des outils qui aident les développeurs à construire de manière plus durable. Dans plus de 200 pays et territoires, des clients choisissent Google Cloud comme partenaire de confiance pour favoriser leur croissance et résoudre leurs problèmes commerciaux les plus critiques.

