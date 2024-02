Lenovo et Anaconda annoncent un accord visant à accélérer le développement et le déploiement de l'IA





Aujourd'hui, Lenovotm a annoncé un partenariat stratégique avec Anaconda® Inc., le principal fournisseur de la plateforme d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique (ML) et de science des données la plus populaire au monde, afin de renforcer les stations de travail à haute performance en science des données de Lenovo. Le partenariat couplera l'héritage et le leadership du portefeuille de produits de stations de travail ThinkStationtm et ThinkPad tm de Lenovo avec les atouts d'entreprise d'Anaconda en matière de leadership, de sécurité et de fiabilité des logiciels libres.

Le monde en constante évolution de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond et de l'IA générative crée de nouvelles opportunités pour les entreprises et les spécialistes des données. Une grande partie de l'innovation en IA qui se déroule aujourd'hui est due à des logiciels open source et des solutions basées sur le cloud, Python étant l'un des principaux langages logiciels pour les applications d'IA. Cependant, les risques de sécurité des données associés à l'utilisation de logiciels open source à l'échelle de l'entreprise, les préoccupations en matière de confidentialité et le coût souvent prohibitif des solutions d'IA basées sur le cloud poussent de nombreuses organisations à reconsidérer leur approche de l'investissement dans le développement de l'IA. Avec les stations de travail Lenovo alimentées par Intel® et architecturées avec les dernières générations de GPU NVIDIA ® professionnels conçus pour le fine-tuning des modèles linguistiques importants, et la capacité du navigateur Anaconda à permettre aux entreprises de tirer parti de l'open source et de l'IA avec des mécanismes de sécurité, d'échelle et de gouvernance améliorés, le partenariat permet aux spécialistes des données de créer et déployer des solutions d'IA avec un support matériel de première classe et un support logiciel d'IA de qualité entreprise dans un cadre d'investissement plus gérable.

Optimisées pour les plateformes Intel, les nouvelles générations de stations de travail en science des données de Lenovo offrent des performances remarquables en intelligence artificielle et constituent l'un des portefeuilles de stations de travail en IA les plus puissants et évolutifs au monde. La planification de projets d'IA nécessite des trajectoires claires et réfléchies pour allouer le matériel, le logiciel et les compétences appropriés pour gérer chaque étape du développement de l'IA. Les stations de travail Lenovo complètent les solutions d'IA basées sur le cloud en agissant comme un pont entre les ressources locales et cloud, favorisant la flexibilité et la productivité des spécialistes en données. Le portefeuille complet de stations de travail de Lenovo comprend des systèmes assez configurables conçus pour presque tous les flux de travail, secteurs d'activité ou verticaux, tailles et gammes de prix ? tous conçus pour améliorer le futur de l'IA de manière agile et rentable. Des stations de travail mobiles avec un seul processeur (CPU) et une seule unité de traitement graphique (GPU), idéales pour la saisie, la collecte et la préparation des données, aux configurations les plus puissantes avec deux CPU et quatre GPU pour les flux de travail d'IA avancés, les stations de travail Lenovo avec Anaconda Navigator offrent des environnements « sandbox » protégés pour relever les défis du développement et du déploiement de solutions d'IA les plus complexes.

« Avec le leadership fiable de Lenovo dans les stations de travail et le leadership éprouvé d'Anaconda dans le support et la fiabilité des logiciels open source, le partenariat est parfait », a déclaré Rob Herman, vice-président et directeur général du groupe de stations de travail et d'IA client chez Lenovo. « Nous sommes ravis d'activer ce partenariat pour aider les spécialistes en données à faire progresser l'IA avec notre portefeuille premium de stations de travail et les excellents paquets et dépôts open-source d'Anaconda. »

Anaconda Navigator est disponible au téléchargement sur les stations de travail Lenovo de générations actuelle et future.

« Dans un contexte où les modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique deviennent de plus en plus complexes, les stations de travail à haute performance sont nécessaires pour doter les spécialistes en données de capacités avancées », a déclaré Chandler Vaughn, Chief Product Officer chez Anaconda. « Le leadership de Lenovo dans la fourniture de stations de travail optimisées, dotées de GPU, de mémoire et de stockage robustes, font de l'entreprise, le collaborateur idéal pour Anaconda et notre produit Navigator desktop. En fournissant conjointement un matériel résilient et des outils logiciels fiables, Lenovo et Anaconda offrent aux spécialistes en données, développeurs d'IA et ingénieurs en IA la meilleure plateforme pour explorer librement les nouvelles techniques en IA/ML. Cette relation symbiotique permet aux organisations de repousser les limites et d'accélérer les innovations en intelligence artificielle sans contraintes technologiques. »

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 62 milliards USD. Classé au 217e rang du classement Fortune Global 500, Lenovo emploie 77 000 personnes dans le monde et sert chaque jour des millions de clients dans 180 marchés. Concentré sur sa vision audacieuse visant à fournir à tous une technologie plus intelligente, Lenovo s'appuie sur son succès en tant que chef de file mondial dans le domaine des PC pour se développer dans de nouveaux secteurs clés de croissance qui suscitent des progrès dans les « nouvelles TI » (client, périphérie, nuage, réseau et intelligence) tels que les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les solutions et les services. Combinée à des innovations qui changent le monde, cette transformation permet à Lenovo de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout dans le monde. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com, et consultez nos toutes dernières actualités sur notre StoryHub.

À propos d'Anaconda

Avec plus de 45 millions d'utilisateurs, Anaconda est le système d'exploitation le plus populaire dans le domaine de l'IA. Il permet d'accéder aux paquets Python open-source fondamentaux utilisés dans les applications modernes de l'IA, dans la science des données et dans l'apprentissage automatique, grâce à une plateforme fluide. Nous avons été les premiers à utiliser Python pour la science des données, nous avons défendu sa communauté dynamique et nous continuons à gérer des projets open-source qui rendent possibles les innovations de demain. Nos solutions d'entreprise permettent aux entreprises, aux instituts de recherche et aux établissements d'enseignement du monde entier d'exploiter la puissance des logiciels libres pour en tirer un avantage concurrentiel, mener des études novatrices et contribuer à un monde meilleur. Pour en savoir plus, visitez la page anaconda.com ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

LENOVO, THINKSTATION et THINKPAD sont des marques commerciales de Lenovo. Anaconda est une marque déposée appartenant à Anaconda, Inc. Intel est une marque de commerce d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. NVIDIA est une marque commerciale de NVIDIA Corporation. Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2024 Lenovo Group Limited.

15 février 2024 à 15:15

