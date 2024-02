LE LAFC ANNONCE QUE BMO EST LE COMMANDITAIRE OFFICIEL DE SON MAILLOT





Le LAFC dévoile un nouveau maillot domicile principalement noir et or pour 2024

LOS ANGELES, CHICAGO et MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le Los Angeles Football Club (LAFC) et BMO ont annoncé aujourd'hui l'élargissement de leur partenariat pluriannuel, en dévoilant que BMO devient le commanditaire officiel du maillot du club, y compris le nouveau maillot domicile de 2024.

BMO continuera à soutenir les fans du LAFC et la communauté en tant que banque officielle du LAFC, et le BMO Stadium demeurera le domicile du LAFC au coeur de Los Angeles.

VOIR LE NOUVEAU MAILLOT ICI : PHOTOS DU LANCEMENT DU MAILLOT DU LAFC (Crédit : LAFC)

Les maillots domicile authentiques 2024 et leurs répliques seront offerts à l'achat en ligne sur adidas.com et mlsstore.com à partir du samedi 17 février à 10 heures (heure du Pacifique).

Les supporters sont invités à rejoindre le LAFC au Pepsi Plaza du BMO Stadium le 17 février, de 17 h à 20 h pour l'événement officiel de lancement du maillot de 2024. Il s'agit de la première occasion pour les fans de voir, d'acheter, de personnaliser et de rapporter à la maison le tout nouveau maillot.

CLIQUER ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE WILL FERRELL PRÉSENTANT BMO COMME LE NOUVEAU COMMANDITAIRE OFFICIEL DU MAILLOT DU LAFC : VIDÉO DE LANCEMENT DU MAILLOT DU LAFC (en anglais).

« En tant que banque du soccer, BMO est ravi d'élargir ce merveilleux partenariat avec le LAFC, qui renforce notre engagement à développer le soccer en Amérique du Nord, a déclaré Catherine Roche, chef du marketing, BMO. Cela reflète non seulement notre passion pour le soccer, mais souligne également notre soutien à la collectivité de Los Angeles. Ensemble, nous élaborons un plan d'action pour l'autonomisation des collectivités, en tirant parti du pouvoir du sport pour progresser vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. Nous sommes impatients de soutenir le LAFC et ses fans cette saison et au-delà. »

Le soutien de BMO aidera le LAFC à continuer d'offrir une expérience de classe mondiale et à s'engager auprès de nouveaux fans et publics, au-delà des frontières et des limites.

« Depuis le début, il s'agit d'un partenariat incroyable qui unit deux organisations ayant une vision et un engagement communs de ce que signifie être une force pour le bien dans notre collectivité, a déclaré Larry Freedman, coprésident et directeur général des affaires du LAFC. Nous sommes ravis d'étendre et de renforcer cette relation spéciale alors que nous travaillons ensemble pour développer le jeu à Los Angeles et au-delà. »

Le nouveau maillot domicile du LAFC 2024 représente la force, le savoir-faire et l'attention portée aux détails.

Arborant des détails célébrant le club et la collectivité, le maillot domicile de 2024 présente un look minimaliste ponctué à l'avant par des bandes de couleur or et carbone, avec la couleur principale du domicile du LAFC, le noir, comme base. L'insigne du club avec l'étoile du championnat de 2022 demeure sur le panneau gauche de la poitrine et le logo du nouveau commanditaire principal du maillot, BMO, est centré sur le torse en lettres dorées assorties. S'inscrivant dans la tradition des maillots qui ont précédé, la bande de cou à l'intérieur se lit : Shoulder to Shoulder (côte à côte), un cri de ralliement pour unir les supporters et une référence à la construction du club avec les partenaires de la collectivité et de la ville.

Dans le cadre du lancement du maillot de 2024, tous les fans présents le samedi 17 février sur la Pepsi Plaza du BMO Stadium profiteront de musique, de nourriture et de boissons, et auront la possibilité d'acheter le nouveau matériel du LAFC pour la saison 2024. Les fans qui achèteront un maillot authentique de la saison 2024 repartiront avec un cadeau gratuit en édition limitée.

BMO a plus d'une décennie d'expérience en matière de partenariat avec d'autres équipes de la MLS, notamment le Toronto FC, le CF Montréal et le Vancouver Whitecaps FC. Depuis 2005, BMO a également investi plus de 25 millions de dollars canadiens dans l'engagement, le développement et la promotion du soccer chez les jeunes à tous les niveaux de compétition au Canada, soutenant ainsi plus d'un million de jeunes athlètes dans ce sport. BMO a également été un commanditaire officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 en Amérique du Nord et la banque officielle de la phase finale de la Ligue des nations et de la Gold Cup de la CONCACAF 2023.

BMO s'est engagé à verser plus de 16 milliards de dollars à la Californie dans le cadre de son plan d'aide à la collectivité, afin de lever les principaux obstacles à l'inclusion économique. Récemment, BMO a contribué à améliorer la situation dans le sud de la Californie grâce à un don de 3 millions de dollars en bourses (en anglais) pour le lancement de la BMO Thrive Academy - Los Angeles et à un don de 1 million de dollars pour soutenir Homeboy Industries (en anglais) pour l'agrandissement de son centre de formation et de développement de la main-d'oeuvre de Los Angeles.

Le LAFC s'apprête également à sortir un tout nouvel hymne de club, Por La Cultura, produit par DJ Flict, originaire de Los Angeles et nommé aux Grammy Awards, et interprété par Bobby Castro, un artiste local de Los Angeles, le vendredi 16 février.

Por La Cultura est le quatrième hymne du club LAFC publié à ce jour, célébrant la collectivité de Los Angeles et les habitants dynamiques et travailleurs de la ville. La chanson est fortement imprégnée d'une mélodie de style corrido chantée par Bobby Castro et des rythmes hip-hop produits par DJ Flict qui résonnent sur la scène musicale actuelle de Los Angeles. Por La Cultura est un chant pour les fans et la communauté du LAFC, qui rend hommage à ceux qui oeuvrent en faveur de la culture.

À propos de BMO

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos du Los Angeles Football Club (LAFC)

Le Los Angeles Football Club, champion de la Coupe de la MLS de 2022, représente la région de Los Angeles dans la Major League Soccer depuis 2018.?Deux fois champion du Supporters Shield, le LAFC s'est engagé à bâtir un club de soccer de classe mondiale qui représente la diversité de Los Angeles et s'engage à offrir une expérience inégalée aux fans.?Le groupe de propriétaires du LAFC est composé de leaders locaux et d'innovateurs de l'industrie forts d'un capital intellectuel, de prouesses financières, d'un savoir-faire opérationnel et de succès dans les domaines du divertissement, du sport, de la technologie et des médias. Le LAFC s'investit dans le jeu mondial et dans Los Angeles, en construisant et en développant le BMO Stadium de 22 000 places et un centre d'entraînement de haut niveau sur le campus de Cal State Los Angeles.

