Porter annonce son premier service en Saskatchewan en offrant un vol quotidien entre l'aéroport Pearson de Toronto et Saskatoon





La compagnie aérienne dessert désormais les 10 provinces canadiennes pour la première fois de son histoire

TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Porter Airlines lance pour la première fois en Saskatchewan son service unique en classe économique, en misant sur le style, l'attention et le charme. Les vols entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Saskatoon (YXE) constituent une étape importante dans l'engagement de la compagnie aérienne à élargir son réseau transcontinental.

La liaison quotidienne débutera le 16 mai 2024 avec le nouvel avion Embraer E195-E2 de 132 places. Porter est la seule compagnie aérienne qui assure cette liaison à être dotée d'un plan de cabine avec configuration deux par deux. Les passagers peuvent également profiter du service à bord exceptionnel de Porter, qui comprend une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, des collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres.

Voici les horaires des vols :

Itinéraire Départ Arrivée Toronto (aéroport Pearson) - Saskatoon Saskatoon - Toronto (aéroport Pearson) 14 h 30 16 h 55 16 h 04 22 h 09

Toutes les heures sont locales.

La liaison est également assurée vers des destinations de l'Est du Canada depuis l'aéroport Pearson de Toronto, notamment Halifax, Montréal, Ottawa et St. John's.

Les personnes qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

Citations

« Nous sommes fiers de relier Saskatoon et la province de la Saskatchewan au réseau de Porter pour la première fois de notre histoire. Cette liaison renforce notre engagement à offrir aux passagers en classe économique le niveau de service, la connectivité et la générosité qu'ils méritent. L'expérience Porter se distingue de l'ensemble de l'offre que connaît actuellement la Saskatchewan et nous sommes convaincus que les voyageurs locaux vont l'adorer. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« YXE se réjouit d'accueillir Porter en Saskatchewan pour la toute première fois de l'histoire de la compagnie aérienne. Porter a connu une très longue et fructueuse carrière dans l'Est du Canada; nous sommes à présent très heureux de poursuivre la trajectoire d'expansion de Porter dans l'Ouest et jusqu'à Saskatoon cet été. En tant que porte d'entrée pour le nord de la Saskatchewan, YXE s'engage à relier notre région au monde. Grâce aux liaisons bien établies de Porter et aux compagnies aériennes partenaires, ce nouvel itinéraire vers Toronto offrira une meilleure connectivité, une nouvelle expérience de transport aérien et un plus grand nombre d'options de vol, et ce, à un tarif concurrentiel qui fera le bonheur de notre clientèle. »

- Stephen Maybury, président-directeur général, Aéroport YXE de Saskatoon

« Saskatoon est l'une des principales destinations canadiennes pour les voyageurs au départ de YYZ. Nous sommes heureux de voir Porter ajouter ce trajet à son offre et ainsi accroître la connectivité pour les passagers qui souhaitent voyager vers les Prairies, mais aussi pour ceux qui veulent voyager du centre du Canada vers Toronto, puis la côte Est. »

- Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

15 février 2024 à 10:02

