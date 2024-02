Rétrospective de l'artiste sud-africaine pionnière Esther Mahlangu et de sa BMW Art Car





LE CAP, Afrique du Sud, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Les Iziko Museums d'Afrique du Sud et BMW sont heureux de présenter « Then I Knew I Good at Painting » : Esther Mahlangu. Une rétrospective. L'exposition, organisée par Nontobeko Ntombela, met en lumière la carrière d'Esther Mahlangu de plus de 50 ans et son ascension en tant qu'artiste contemporaine, qui lui a valu une renommée mondiale. La rétrospective sera présentée à la Iziko South African National Gallery du 18 février au 11 août 2024. De là, elle entamera sa tournée mondiale, s'arrêtant d'abord au Wits Art Museum de Johannesburg, en Afrique du Sud, avant de se rendre aux États-Unis au début de 2026.

Mahlangu est devenue la première Africaine et femme à peindre une BMW Art Car en 1991. Cette collaboration a marqué un moment important dans le monde de l'art, mêlant l'art africain au design automobile contemporain. Cette exposition présentera la BMW 525i Art Car de Mahlangu, de retour en Afrique du Sud pour la première fois depuis plus de 30 ans. L'artiste a également été récemment sélectionnée pour participer à la 60e Exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia, organisée par Adriano Pedrosa.

« Le parcours de Mahlangu témoigne de sa passion, de son innovation et de sa résilience », remarque le conservateur Nontobeko Ntombela. « La rétrospective rend hommage à l'approche unique de l'art d'Esther Mahlangu, qui associe les cultures africaines à la modernité et au contemporain. L'exposition célèbre la voix, la force et l'esprit pionnier de Mahlangu, symbole de son renoncement, de son autodétermination et de sa créativité », explique-t-elle. À travers le langage de la couleur et de la forme, l'exposition retrace la contribution de Mahlangu à l'art contemporain pendant près de sept décennies. Plus de 100 oeuvres d'art ont été rassemblées à partir de collections mondiales. Elles ont été placées à côté de photographies historiques et d'un court métrage.

