Un timbre philanthropique de la Fondation communautaire de Postes Canada aide les enfants et les jeunes à prendre leur envol





Chaque dollar recueilli au cours de la campagne annuelle appuie des projets communautaires pour les enfants et les jeunes partout au Canada.

OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation communautaire de Postes Canada a lancé sa campagne annuelle afin de recueillir des fonds pour des programmes destinés aux enfants à l'échelle du Canada grâce à la vente d'un nouveau timbre inspirant.

Ornée d'une illustration d'animaux à bord d'une montgolfière, la vignette est un clin d'oeil à la mission de la Fondation : insuffler aux jeunes l'envie d'aller plus haut et de se laisser guider par leur imagination.

Chaque année, la Fondation verse des subventions aux oeuvres de bienfaisance, aux écoles et aux organismes communautaires du Canada qui améliorent la vie des enfants et des jeunes. En plus de la vente du timbre, elle amasse des dons du public dans les bureaux de poste, lors d'activités communautaires de collecte de fonds et au moyen de retenues sur la paie du personnel.

La totalité des fonds profite aux collectivités locales

Depuis 2012, la Fondation a octroyé 13,5 millions de dollars en subventions à plus de 1 100 initiatives au pays, y compris des programmes d'alphabétisation et de langue, des services d'aide pour les jeunes, des projets qui soutiennent les jeunes Autochtones, et des programmes sur la diversité de genre et sexuelle. Chaque dollar amassé durant la campagne est directement versé à des projets communautaires dans chaque province et territoire. L'annonce des bénéficiaires de cette année se fera en août.

À propos du timbre

Le timbre de la Fondation communautaire de Postes Canada de 2024 a été conçu par Seung Jai Paek. Le motif a été choisi par le personnel de vente au détail de Postes Canada. Le timbre, le pli Premier Jour officiel - oblitéré à Ottawa -, et la carte postale port payé sont en vente dans les bureaux de poste et sur le site postescanada.ca/magasiner. Le dollar de plus déboursé à l'achat de chaque carnet de 10 timbres (ou les 10 cents supplémentaires à l'achat du pli Premier Jour officiel ou de la carte postale port payé) permet de financer des programmes qui aident les enfants et les jeunes à réaliser leurs rêves et à prendre leur envol.

À propos de la Fondation

La Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui vise à améliorer la vie des enfants et des jeunes de 21 ans ou moins. Grâce à son approche communautaire, elle constitue l'un des meilleurs exemples de l'engagement de Postes Canada à bâtir un Canada plus fort. En appuyant des projets qui viennent en aide aux enfants et aux jeunes, la Fondation contribue à renforcer les collectivités pour toute la population.

Pour faire un don à la Fondation, achetez un carnet de timbres à votre bureau de poste ou visitez postescanada.ca/communautaire.

Pour accéder aux images du timbre et à d'autres ressources :

Dossier externe avec images à haute résolution

Vidéo YouTube

Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Postes Canada

29 avril 2024 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :