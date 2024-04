Un financement fédéral et municipal est alloué à l'amélioration du transport actif sur la rue Jane





VAUGHAN, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - Un investissement conjoint de 16 millions de dollars servira à aménager des pistes cyclables et des trottoirs, ainsi qu'à installer des feux de circulation sur la rue Jane, une grande artère à Vaughan. Annoncé par le député Francesco Sorbara et le maire de Vaughan Steven Del Duca, ce projet permettra d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et la circulation sur la rue Jane.

On effectuera des travaux d'amélioration sur la rue Jane, entre la route 7 et le chemin Teston. Ces travaux consisteront à ajouter huit kilomètres de pistes cyclables des deux côtés de la rue, à ajouter quatre kilomètres de nouveaux trottoirs afin de compléter les zones sans trottoir, ainsi qu'à installer de nouveaux lampadaires. La rue Jane est un couloir cyclable/de transport en commun essentiel qui relie plusieurs quartiers, des secteurs commerciaux, le centre de soins de santé de Vaughan et l'Université York. De plus, les nouvelles voies et les nouveaux trottoirs relieront les pistes cyclables de la rue Jane aux réseaux de sentiers Edgeley Pond and Park et Black Creek, que prévoit aménager la Ville de Vaughan, lesquels seront reliés à la promenade et à la piste cyclable Jane Jacobs, prévues par la Ville de Toronto, ainsi qu'au super sentier de Vaughan.

Cet investissement contribue à la Stratégie nationale de transport actif du Canada en soutenant des activités de planification et de sensibilisation. Ces activités aident à promouvoir les avantages du transport actif et à multiplier les occasions pour les Canadiens de l'utiliser. Il s'agit d'un grand pas vers un mode de vie plus sain et le développement de collectivités résilientes, pour un Canada mieux relié pour tous.

Le vélo, la marche, ainsi que les autres moyens de transport roulant et de transport actif sont les moyens les plus pratiques et les plus abordables de se déplacer. Ils facilitent l'accès au transport en commun, réduisent la congestion routière, sont bénéfiques pour l'environnement et favorisent le développement de collectivités plus saines et plus inclusives. Une fois terminés, les travaux d'amélioration du transport actif sur la rue Jane devraient entraîner une réduction des émissions de carbone allant de 79 à 137 tonnes par année, ainsi que d'assurer entre 14 000 et 25 000 déplacements au cours de la première année.

Citations

« Les pistes, les voies, les routes et les sentiers polyvalents de Vaughan rassemblent les membres de notre collectivité. Puisque notre ville est en pleine croissance, la mise en place d'options de transport actif accessibles, abordables et durables permettra à un plus grand nombre de personnes de se rendre à destination tout en protégeant notre environnement. Les travaux d'amélioration effectués sur la rue Jane permettront de la rendre plus sûre et plus inclusive pour tous, ce qui encouragera un plus grand nombre de personnes à faire du vélo, à marcher, à courir ou à profiter de tout autre moyen de transport roulant. »

Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodridge, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom du conseil régional de York et de la Municipalité régionale de York, nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien continu à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos collectivités. Le transport actif et la sécurité de la population sont des priorités essentielles pour le conseil régional. Des mesures spécifiques pour les piétons et les cyclistes sont décrites dans le plan pluriannuel York Region Vision Zero Traveller Safety Plan. En investissant dans le projet de pistes cyclables et de trottoirs sur la rue Jane, le gouvernement du Canada fait équipe avec la région de York et la Ville de Vaughan pour concrétiser leur engagement à protéger les usagers de la route les plus vulnérables, notamment les piétons, les cyclistes, les personnes âgées et les enfants. »

Wayne Emmerson, président-directeur général de la Municipalité régionale de York

« La Ville de Vaughan s'est engagée à soutenir des options de déplacement en transport actif accessibles et durables qui permettent à ses résidents de se déplacer de diverses manières sur son territoire. C'est précisément la raison pour laquelle nous voulons bâtir une ville mieux reliée pour l'avenir. Le Fonds pour le transport actif du gouvernement du Canada soutient nos efforts visant à créer le couloir cyclable idéal le long de la rue Jane, avec de nouvelles pistes cyclables à même le boulevard, ainsi que des travaux d'amélioration des trottoirs et des rues qui permettront d'accroître la sécurité et l'accessibilité en général. Chaque ordre de gouvernement reconnaît la nécessité cruciale d'élargir les options de transport pour atténuer la congestion routière et, en travaillant ensemble, nous pouvons veiller à ce que la ville de Vaughan continue d'aller de l'avant. »

Steven Del Duca, maire de la Ville de Vaughan

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 9 600 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), la Municipalité régionale de York investit 3 200 000 $ et la contribution de la Ville de Vaughan s'élève à 3 200 000 $.

investit 3 200 la contribution de la s'élève à 3 200 000 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de renforcer l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et possibilités, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

