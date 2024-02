Thunder Ridge Nature Arena, le « plus bel amphithéâtre en extérieur d'Amérique » nichée au coeur des emblématiques monts Ozarks dans le Missouri, s'apprête à ouvrir ses portes





Après une décennie de planification, de développement et de construction avec l'ambition de créer le plus bel amphithéâtre en extérieur d'Amérique, la Thunder Ridge Nature Arena ouvrira ses portes en mai pour proposer une expérience immersive en plein air de « carte postale musicale de dame nature ».

Situé à Ridgedale, dans le Missouri, à quelques kilomètres de Branson, la Thunder Ridge Nature Arena allie la beauté naturelle des monts Ozarks à une architecture magnifique qui s'intègre parfaitement à son environnement.

« Nous aimons tous la beauté des monts Ozarks et sommes très fiers d'y habiter au côté de personnes venues du monde entier pour les générations à venir », déclare Johnny Morris, conservationniste et fondateur de Bass Pro Shops. Morris, la force motrice derrière Thunder Ridge, considère ce projet comme « un cadeau pour les gens et le patrimoine des monts Ozarks ».

Une équipe hautement spécialisée utilisant des techniques architecturales basées sur le biomimétisme a fusionné l'arène musicale d'une capacité de 18 000 personnes avec son environnement. Chaque siège a une vue imprenable sur les 1 200 acres de Table Rock Lake, les criques et les immenses forêts verdoyantes de la chaîne de Boston.

Pour Morris et son équipe, Thunder Ridge Nature Arena offrira une expérience de divertissement en plein air sans précédent, notamment avec la luxueuse « Nature Tower » et ses 12 étages qui s'élève sur le sol calcaire et dolomitique des Ozarks. Quatre de ses étages proposeront des suites VIP avec des vues panoramiques sur la scène et sur la nature.

Le géant sectoriel ASM Global est engagé pour gérer et exploiter l'installation et s'est associé à Live Nation pour produire des événements musicaux en direct. La présentation de Thunder Ridge commence à attirer l'attention de superstars comme Chris Stapleton dont les places pour sa représentation en juillet prochain se sont vendues en quelques minutes.

Ron Bension, CEO d'ASM Global, déclare : « Nous sommes très heureux de nous joindre à Johnny Morris pour exploiter ce lieu unique et spectaculaire. Cette création remarquable est plus qu'un lieu pour voir un concert. C'est une destination en soi. Une expérience véritablement unique. »

Bob Roux, président des concerts aux États-Unis, Live Nation, déclare : « Thunder Ridge sera une destination incontournable pour certains des plus grands artistes. L'environnement magnifique, la beauté des structures et le lieu lui-même créent un moment musical extraordinaire pour les spectateurs. »

La vision de Morris de créer le « plus bel amphithéâtre en extérieur d'Amérique » fait écho à une solide volonté de conservation. Le terrain, les bâtiments et les infrastructures de la propriété ont tous fait l'objet d'un don et appartiennent de manière permanente à une fondation à but non lucratif dédiée à la conservation de la nature.

14 février 2024 à 18:10

