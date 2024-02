EY collabore avec Microsoft afin de lancer une solution de simulations de crise climatique pour soutenir les institutions financières





Cette solution vise à aider les institutions financières au Canada à se conformer à la ligne directrice B-15, Gestion des risques climatiques, du Bureau du surintendant des institutions financières.

Renforcement des capacités, des processus et des mécanismes de gouvernance à grande vitesse et à grande échelle afin d'intégrer les risques climatiques au processus de prise de décision et de gestion de portefeuille

Réponse à la croissance des pressions externes exercées par les organismes de réglementation et parties prenantes afin de respecter la réglementation et les normes de gestion des risques climatiques

Regroupement d'outils d'analyse de données, de technologies d'intelligence artificielle et infonuagiques, et de modèles de risque de premier ordre dans le secteur afin de favoriser la transition du Canada vers une économie sobre en carbone

MONTRÉAL, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, EY annonce le lancement d'une solution de simulations de crise climatique et d'analyse de scénarios, fonctionnant sous Microsoft Azure, qui vise à favoriser la résilience climatique du secteur des services financiers au Canada.



«?Nos clients reconnaissent qu'il est nécessaire de compter sur des systèmes fiables afin de gérer et de présenter efficacement les données liées aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), mais qu'il est difficile de trouver de tels systèmes, explique Mario Schlener, leader, Consultation en risque chez EY Canada. En combinant la technologie infonuagique de Microsoft à l'expertise d'EY en matière de risques liés aux questions ESG, nous offrons une solution clé en main puissante et unique en son genre, dotée des normes et des cadres sectoriels les plus récents afin d'aider nos clients tout au long du processus de présentation de l'information sur les changements climatiques.?»



Les obligations en matière de présentation de l'information établies par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), ainsi que la réglementation imposée par d'autres autorités à l'échelle mondiale, poussent les institutions financières à accorder la priorité à la présentation de l'information sur les changements climatiques et à la transparence. Dans le cadre d'une collaboration avec le secteur canadien des services financiers, notre solution permet non seulement d'évaluer l'incidence du risque de transition dans divers secteurs de l'économie, mais également de fournir des informations précieuses pour aider les institutions financières à élaborer des stratégies visant les initiatives de mobilisation de leurs clients et à peaufiner leurs stratégies de décarbonisation en fonction des résultats des scénarios. Par conséquent, les institutions financières visées par la réglementation fédérale au Canada peuvent se conformer de façon proactive à la ligne directrice B-15 du BSIF et aux échéances de présentation de l'information tout en faisant évoluer leurs capacités internes d'analyse de scénarios climatiques.



«?Nous reconnaissons que la préparation opérationnelle, les contraintes liées aux ressources et l'évolution du cadre réglementaire posent d'importants défis à l'uniformité de la mise en oeuvre des programmes d'analyse de scénarios et de simulations de crise climatique, ajoute Katerina Kindyni, leader, Développement durable, Institutions financières chez EY Canada. Avec notre solution, nous proposons un outil centralisé permettant aux institutions financières de recenser, de mesurer et de surveiller efficacement les risques liés à la transition vers une économie carboneutre, tout en intégrant de façon transparente l'information sur le marché aux infrastructures d'une organisation.?»



Trois aspects clés visés par la solution :

Évaluation du portefeuille de prêts : La solution permet aux institutions financières d'évaluer les risques liés à la transition de leur portefeuille de prêts en tirant parti d'un éventail de scénarios du Réseau pour le verdissement du système financier (NGFS). Elle sert aussi à modéliser les risques liés à la transition propres au secteur et à estimer l'incidence financière sur l'ensemble du bilan et de l'état des résultats et des flux de trésorerie des contreparties.



Évaluation des risques : La solution est configurée de manière à comporter un module de gestion des risques climatiques qui évalue les incidences sur des mesures de risque clés comme la probabilité de défaillance, la migration des notations et l'adéquation des fonds propres. Elle évalue également l'incidence du risque de transition sur le portefeuille et fournit des informations précieuses qui éclairent les stratégies globales de décarbonisation et les mesures d'atténuation.



Stimulation de la croissance à long terme : La solution sert à combler les lacunes des organisations en matière de capacités et d'aptitudes de base dans une perspective d'amélioration continue. Ainsi, les clients peuvent établir des thèmes, faire le suivi des progrès réalisés par rapport aux objectifs et repérer les possibilités sur le marché, tout en réduisant au minimum les risques de fluctuation à la baisse liés aux secteurs à intensité carbonique élevée.

«?Microsoft s'engage à promouvoir le développement durable dans le secteur des services financiers dans le cadre de solutions infonuagiques, de technologies de données et d'intelligence artificielle qui répondent aux priorités ESG, indique Jacqueline O'Flanagan, leader, Secteur des services financiers de Microsoft Canada. En unissant nos forces à celles d'EY afin de répondre aux exigences en matière de conformité réglementaire, nous accélérons et amplifions nos retombées et notre engagement à faire progresser l'innovation sur le plan des technologies climatiques.?»



Des représentants d'EY et de Microsoft sont à votre disposition au GLOBE Forum 2024 pour présenter de l'information et formuler des commentaires



EY et Microsoft sont ravies de participer au GLOBE Forum 2024 afin de soutenir leur objectif de réunir des leaders et des acteurs du changement qui contribuent à l'accélération de la mise en oeuvre de solutions afin de développer une économie régénérative, résiliente et carboneutre. Microsoft et EY participeront à un panel de discussion sur l'IA dans le contexte du développement durable, dans le cadre duquel il sera question de certaines des plus récentes avancées attribuables à l'IA sur le plan du développement durable et de la manière dont l'IA peut être implantée de façon responsable par les organisations afin de réaliser des progrès réels vers l'atteinte de leurs objectifs ESG :

L'IA au service du développement durable : favoriser un avenir régénérateur, avec Katerina Kindyni, leader, Développement durable, Institutions financières, EY Canada, Melissa Tamblyn, leader du groupe Microsoft, EY Canada et Pauline Martin, directrice, Stratégie gouvernementale, Secteur public mondial, Microsoft, le 15 février à 8 h 30 (HE).

