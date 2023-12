Mastercard et WestJet élargissent leur partenariat en vue de continuer d'offrir une expérience de voyage exceptionnelle aux Canadiens





La Carte WestJet Mastercard® RBC et la Carte WestJet World Elite® Mastercard® RBC continueront d'offrir de la valeur et des choix aux titulaires de carte

CALGARY, AB, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Mastercard et WestJet annoncent la prolongation à long terme de leur entente de partenariat, qui s'étend maintenant au-delà de rendre possible les transactions en innovant sur le plan de l'expérience de voyage et d'achat pour les clients, tout en accordant toujours la priorité à la sécurité et à la confiance. Le renforcement du partenariat met en évidence la progression de l'évolution de chaque entreprise au cours des dernières années, et ce nouveau prolongement permettra notamment à WestJet de tirer parti des produits et des solutions de Mastercard en matière d'analyse, de technologie de paiement et de fidélisation, tout en continuant d'offrir des choix sans précédent, souplesse et commodité aux titulaires de carte Mastercard de WestJet.

« Offrir l'accès à des expériences Priceless® inoubliables fait partie de notre philosophie chez Mastercard, et en donnant la priorité à ses invités et aux gens, WestJet partage notre vision, ce qui en fait un partenaire incroyable », a déclaré Sasha Krstic, présidente de Mastercard Canada. « La prolongation de ce partenariat à long terme permettra aux gens de se rapprocher de leurs passions, tout en offrant une valeur inégalée et une expérience sans tracas aux titulaires de carte. »

« WestJet est fière de prolonger sa relation de longue date avec Mastercard, ce qui permet aux Canadiens d'économiser sur les voyages et d'explorer les nombreuses destinations de notre réseau en croissance », a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet. « Grâce aux valeurs que nous partageons avec Mastercard et à notre engagement envers les titulaires de carte, notre partenariat renouvelé permet aux Canadiens de continuer à accorder la priorité à ce qui compte vraiment pour eux lorsqu'il s'agit de leurs besoins de voyage et de tirer le meilleur parti de leur voyage avec WestJet. »

Ce partenariat renouvelé arrive à un moment où l'envie de voyager des Canadiens ne cesse d'augmenter. Selon le rapport annuel sur les voyages du Mastercard Economics Institute, intitulé « Travel Industry Trends 2023 », les réservations de vols dans le monde entier ont connu une croissance impressionnante de 33 % par rapport à l'année précédente. De même, les réservations de vols vers des destinations de loisirs au Canada ont augmenté de plus de 45 % en 2023 par rapport à la même période en 2022.

« Comme les consommateurs continuent d'accorder la priorité aux expériences, ils recherchent également des produits et des services qui vont au-delà de la carte pour simplifier et améliorer leur parcours », a déclaré Balinder Ahluwalia, premier vice-président et chef de groupe, Développement des marchés et partenariats numériques, Mastercard, Canada. « Misant sur l'une des meilleures cartes assorties de primes-voyage au Canada, nous sommes ravis de continuer à offrir aux titulaires de carte une valeur exceptionnelle et de formidables avantages liés aux vols et aux voyages en partenariat avec WestJet et d'améliorer collectivement l'expérience de voyage globale des titulaires de carte canadiens. »

La Carte WestJet Mastercard® RBC et la Carte WestJet World Elite® Mastercard® RBC continueront d'être les cartes de crédit assorties de primes-voyage de WestJet, offrant une valeur incroyable aux Canadiens. Présentez une demande maintenant pour profiter d'une offre spéciale qui prend fin le 14 mars 2024 : vous pourriez obtenir jusqu'à 700 dollars WestJet*, un montant suffisant pour couvrir un tarif de base pour un voyage aller-retour à Las Vegas, ou 700 $ de rabais sur votre forfait vacances à Puerto Vallarta**.

En plus de l'offre spéciale, la Carte WestJet World Elite Mastercard RBC permet au titulaire de carte principal de prendre un compagnon pour un vol aller-retour annuel sur le même itinéraire à partir de 119 $***. En plus du bon pour compagnon, la carte offre également le premier bagage sans frais d'enregistrement pour le titulaire de carte principal et jusqu'à huit invités supplémentaires associés à la même réservation. Les dollars de WestJet peuvent être utilisés pour payer le tarif de base de vos vols ou le prix du forfait de base de toute réservation avec Vacances WestJet, sans date d'interdiction.

Des concerts aux visites de musées, les titulaires de carte pourront également accéder aux expériences Priceless® Mastercard par l'entremise de Priceless.com, en plus de bénéficier de la protection Responsabilité zéro de Mastercard contre les frais non autorisés ou frauduleux.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Carte WestJet Mastercard RBC, visitez le site westjet.com.

*Pour connaître tous les détails de l'offre, visitez les sites officiels des cartes de crédit West Jet RBC® et de WestJet. Offre valide jusqu'au 14 mars 2024.

**Les dollars de WestJet requis pour les destinations précisées sont fondés sur une analyse effectuée par WestJet du 1er au 15 septembre 2023 pour les réservations en classe économique au départ des aéroports internationaux de Toronto, de Calgary et de Vancouver. En ce qui concerne les voyages en période de forte demande, le montant en dollars de WestJet requis pour ces destinations pourrait être plus élevé. Selon la disponibilité. Les destinations offertes pourraient varier en fonction des restrictions en matière de voyage, des recommandations des gouvernements et de la demande des voyageurs. La valeur en dollars de WestJet ne comprend pas les taxes, frais et suppléments et les autres frais de transport aérien qui s'appliquent.

***Selon l'itinéraire. Taxes, frais, suppléments et autres frais de transport aérien en sus.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard est une société technologique mondiale active dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables. www.mastercard.com

Mastercard et Priceless sont des marques déposées et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. © 2021 Mastercard. Tous droits réservés.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

15 décembre 2023 à 12:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :